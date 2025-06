Turkmenistánu se daří zavírat Bránu do pekla

Turkmenským odborníkům se podařilo potlačit sílu požáru v plynovém kráteru Darvaza v poušti Karakum, kterému se říká Brána do pekla. Oheň hoří už desítky let. Prezident středoasijské země před lety podle stanice BBC nařídil likvidaci lokality z environmentálních důvodů a také ve snaze zvýšit export plynu.

Jak se otevřela „Brána do pekla“, nikdo neví. Předpokládá se, že se to stalo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, zřejmě vlivem lidské činnosti. Tehdy se propadla půda a vznikl sedmdesát metrů široký a asi třicet metrů hluboký kráter, z něhož masivně unikal plyn. Zejména jedovatý metan, který mohl otrávit celá stáda dobytka i jeho pastevce. A tak se sovětští geologové roku 1971 rozhodli, že problém vyřeší a plyn zapálili.