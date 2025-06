Zemřel Brian Wilson, spoluzakladatel The Beach Boys

Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a skladatel Brian Wilson, spoluzakladatel legendární americké skupiny The Beach Boys, který stál za hity jako Good Vibrations a California Girls. Na Instagramu o tom podle agentur AP a Reuters informovala jeho rodina.

AP označuje Wilsona za vizionářského a křehkého lídra kapely, jehož hudební genialita v melodiích, aranžmá a upřímné sebevyjádření stály za největšími hity The Beach Boys. Charakterizuje ho také jako jednoho z nejvlivnějších studiových tvůrců na světě.

Třicet studiových alb s nespočtem hitů

Skupinu Beach Boys založili bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love v roce 1961 v Kalifornii. Své nejslavnější album Pet Sounds – podle časopisu Rolling Stone druhou nejlepší desku rockové historie po Sgt. Peppers Lonely Hearst Club Band od The Beatles – vydala skupina v roce 1966. Nahrávka plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn't It Be Nice.

Celkem Beach Boys vydali třicet studiových alb s nespočtem hitů, které kralovaly americkým i světovým hitparádám. V roce 1988 byla skupina uvedena do rokenrolové síně slávy. V tu dobu už ji ale provázel jen stín bývalé slávy. Brian Wilson se potýkal s drogami, Dennis Wilson zemřel v roce 1983 a Carl Wilson v roce 1998.

Poslední klasické studiové album Beach Boys, kteří prodali celkem přes sto milionů nahrávek, vyšlo v roce 2012, kdy se kapela znovu dala dohromady na oslavu půlstoletí existence. Na albu s názvem That's Why God Made the Radio tehdy pracovali Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston a David Marks.