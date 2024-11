Izrael zaútočil na syrsko-libanonské hranici. Podle něj tam Hizballáh pašoval zbraně

Izraelská armáda uvedla, že letectvo úder podniklo poté, co byl odhalen přesun zbraní pro Hizballáh ze Sýrie do Libanonu. Dělo se to podle ní i po dohodě o příměří, které ve středu začalo platit mezi Izraelem a Hizballáhem. Tato přeprava zbraní „představuje hrozbu pro Izrael a porušení podmínek dohody o příměří,“ uvedla izraelská armáda. Jednou z podmínek je to, že se Hizballáh nebude znovu vyzbrojovat, uvedla agentura DPA.

Izraelské ozbrojené síly obviňují Hizballáh, že s podporou syrského režimu používá civilní hraniční přechody se Sýrií k přesunu zbraní do Libanonu.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v sobotu podle agentur informovalo, že ve vsi Madždal Zún několik kilometrů od hranic s Izraelem izraelská armáda zaútočila na auto. Zranění utrpěli tři lidé, včetně sedmiletého dítěte.