V = P-S. Učitelé před přijímačkami radí, jak nejlépe postupovat

Již v pátek čekají žáky základních škol jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Letos se konají 11. a 14. dubna v případě maturitních oborů a 15. a 16. dubna v případě osmiletých a šestiletých gymnázií. Na co se v posledních dnech soustředit a co očekávat, radí učitel češtiny a bohemista Jarmil Vepřek, který je na Instagramu známý jako Běžící češtinář, a také učitel předmětu didaktika matematiky na Ostravské univerzitě a vítěz ceny Teacher Global Prize CZ Tomáš Chrobák.

Podobně to vidí i češtinář Vepřek. „Nejhorší je začít s tím, co žák nenávidí a ztratit spoustu času, a nakonec to nezvládnout. Ještě horší je, když nakonec člověk nestihne několik úloh, které zrovna jsou ty, co by zvládl, ale musel by na to mít víc času,“ dodává.

Stejný postup řešení úloh navrhuje i učitel matematiky Chrobák. „Je to jak v životě – znát své silné stránky je to nejcennější, co můžeme mít. Říci si: ‚Jsem silný v úhlech, v procentech‘, a v testech tak nejdu od první úlohy,“ podotkl s tím, že žák si tím buduje i v průběhu testu sebevědomí. „Je to něco, jak když dá fotbalista gól, tak je výrazná šance, že dá další, protože jede na určité vlně,“ podotýká.

Poukázal na to, že největší počet bodů v českém jazyce mohou studenti získat v těch úlohách, kde musí pochopit čistě informace uvedené v textu nebo pochopit význam slov v kontextu. „To je rozhodně dominantní,“ dodal. Žáci by podle něj v úvodu měli řešit těch pár úloh, u kterých vědí, že v testu jsou a jdou jim . „Po několika minutách chceme mít už něco vyřešeno a trošku se uklidnit a mít dobrý start,“ podotýká Vepřek.

Část testů z českého jazyka podle něj zabírají vyloženě gramatické úlohy. „Ať už to jsou tvary slov nebo větné členy a samozřejmě pravopis, bez toho by to nešlo,“ dodal s tím, že naopak literatura je minimálně zastoupená. „Jde o vyloženě základní teorii – čili próza, poezie, umělecký text, neumělecký text, lyrika, epika.“

Podle Vepřeka je také u žáků v češtině častá nepozornost. „Typicky má student posoudit pád slova v kontextu. Je to třeba slovo, která má v prvním, čtvrtém, šestém pádě úplně stejný tvar a když student nekouká na kontext a kouká jen na tvar a na slovo samostatně izolovaně, tak nemá šanci to doopravdy poznat,“ vysvětluje.

Chrobák zmínil i vzorec, který často používá u svých žáků. „Jde o V = P-S. Je to výkon rovná se potenciál minus strach. V podstatě můžeme mít jakýkoliv potenciál, ale když tam jsou ty strachy, tak je to špatné,“ podotkl.

Doporučuje také, aby si žáci dali pozor na zápory. „To je takový věčný problém. Jakmile je uvedeno: ‚Ve které větě je informace, která neodpovídá textu,‘ tak studenti velmi často hledají to, co odpovídá,“ podotýká s tím, že by žáci měli číst celé zadání a velmi pozorně, včetně informací v závorkách. Zmínil, že cvičení na porozumění textu je obzvláště v dnešní době velice důležitá věc pro celou společnost.

Když žák nestíhá, je podle obou pedagogů vždy lepší zaškrtnout náhodné tipy než nechat nezaškrtnutá políčka. „Jen si dejte pozor na ty úlohy, kde se píše více odpovědí,“ upozorňuje češtinář s tím, že v českém jazyce se objevuje jedna korektorská, kde se opravují pravopisné chyby, a druhá, kde se do jednoho rámečku píše více odpovědí. „U těch je důležité, že když něco uvedeme špatně, tak nám to sebere bod, který jsme získali za to, co jsme uvedli správně. Zdůrazňuji, do minusu nikam jít nemůžeme. Jde jen o odečítání získaných bodů,“ zdůraznil s tím, že všude jinde je žádoucí uvést vše, co jde.

V čem žáci chybují v matematice

V případě matematiky jsou podle Chrobáka největším strašákem slovní úlohy. „Je to hodně spojeno s čtenářskou gramotností, my často vnímáme matematiku jako výpočty. Mám mnoho žáků, kteří jsou výborní v počítání, ale selžou kvůli porozumění textu,“ dodává Chrobák s tím, že čtenářskou gramotností jsou myšleny i grafy či tabulky.

„Jsou to slovní úlohy, ale de facto porozumění je jedna věc, ale pak je převedení jazyka, textu do matematického jazyka. Je slovní úloha a já jí mám převést do rovnice, což jsou v podstatě dva různé jazyky. Něco jak čeština a angličtina. A já musím umět oběma jazyky mluvit, abych to dokázal propojovat a to je to náročné,“ vysvětluje a dodává, že jde i o příklad různých tabulek.