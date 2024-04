PŘEHLEDNĚ: Co po přijímačkách? I když se nepovedou, zůstává řada možností

V pátek první zájemci o studium na střední škole skládali přijímací zkoušky. Týkalo se to čtyřletých maturitních oborů. Z devátých tříd vychází okolo 106 tisíc žáků, na střední školy se z nich hlásí přibližně 94 tisíc, asi o čtyři tisíce více než loni. Mohli nově podat přihlášku až na tři školy místo dosavadních dvou. To využila většina uchazečů. Výsledky prvního kola přijímacího řízení se uchazeči dozvědí 15. května. Co dělat, když nedopadnou dobře? Přinášíme základní otázky a odpovědi.