Izraelská armáda zakázala Libanoncům vstup do vesnic v pohraničí

Izraelská armáda v pátek ráno zakázala do odvolání obyvatelům jižního Libanonu vstup do širokého pásma vesnic podél hranice s Izraelem. Učinila tak jen dva dny poté, co vstoupilo v platnost příměří s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh, které by mělo mimo jiné umožnit návrat desetitisíců evakuovaných obyvatel na jih Libanonu a také na sever židovského státu. Obě strany se vzájemně obviňují z porušování klidu zbraní.