Nasralláh stvořil mocnou regionální sílu, jeho smrt Hizballáh oslabí

Zdroj: ČTK , ČT24 , Times of Israel

Po vypuknutí války v Libanonu v roce 1982 byl jedním ze spoluzakladatelů hnutí Hizballáh, v jehož čele tehdy stanul al-Músáví. Organizaci založili šíitští přívrženci tehdejšího íránského nejvyššího duchovního vůdce Ajatolláha Chomejního, a to za účelem boje proti Izraeli. Server Times of Israel připomíná, že Teherán tehdy využil hnutí vůbec poprvé pro šíření svého politického islámu v regionu.

Už v mládí se zajímal o duchovní záležitosti a odjel studovat korán do Iráku, tamní úřady ho nicméně po ukončení první části studií donutily k návratu do vlasti. Tam se přidal k šíitskému hnutí Amal a začal studovat na škole vůdce Amalu šejcha Husajna Abbáse al-Músavího. Následně byl zvolen za politického delegáta pro údolí Bikáa.

„Bystrý stratég a charismatický řečník“ Nasralláh byl jednou z nejvýraznějších arabských osobností za poslední generace, píše o zabitém šéfovi Hizballáhu Times of Israel. Hnutí vedl ke zlepšení a organizaci vojenských schopností a zahájil také rozsáhlý sociální program. Cílem organizace bylo vypudit z Libanonu izraelské jednotky, které nakonec odešly z jihu země po osmnácti letech v roce 2000. V bojích proti okupantům zemřel i Nasralláhův syn.

Nasralláhovy politické názory byly formovány právě íránskou islámskou revolucí v roce 1979, studoval ostatně přechodně také v posvátném šíitském íránském městě Komm. Do čela Hizballáhu se dostal v roce 1992 poté, co izraelská armáda zabila předchozího vůdce. Pod novým vedením se začalo přeměňovat ve významnou politickou sílu, která je od této doby zastoupena i v libanonském parlamentu.

Nasralláh důrazně popřel jakoukoli účast Hizballáhu na atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího v roce 2005 poté, co tribunál podporovaný OSN obvinil čtyři členy této skupiny. Soud označil za nástroj v rukou nepřátel hnutí. V roce 2020 tribunál nakonec tři osoby v nepřítomnosti odsoudil.

Jeho názory byly ale velmi militantní, neuznával existenci státu Izrael a opakovaně vyzýval k jeho zničení. Apeloval rovněž na omezení vlivu Západu, především USA na Blízkém východě. Kritici na domácí půdě Nasralláhovi vyčítali, že jeho regionální angažmá má pro Libanon neúnosné dopady, jelikož Arabové z bohatých zemí Perského zálivu se začali Libanonu vyhýbat, což podle Times of Israel přispělo k finančnímu kolapsu země v roce 2019.

V říjnu téhož roku zemřelo 241 vojáků mírových jednotek po nárazu nákladního vozu s výbušninou do velitelství amerických mariňáků v libanonské metropoli. V roce 1984 zabíjela bomba na ambasádě USA ve východním Bejrútu. Hizballáh navíc v témže roce unesl letadlo Kuvajtských aerolinií a zavraždil dva pasažéry.

Teroristická síť má v současnosti v Libanonu celkově velkou moc. „Hizballáh je velice organizovaná společenská struktura, která kromě vojenské roviny má i rovinu politickou a společenskou a do značné míry reprezentuje velkou část šíitského obyvatelstva Libanonu. Šíité tvoří něco přes 1,5 milionu obyvatel. Část této demografické skupiny bere Hizballáh jako svého zástupce,“ upozornil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Nemalou podporu získává teroristické hnutí také z Damašku. „Je potřeba říct, že Hizballáh se zdaleka nezaměřoval pouze na Izrael, sehrál velmi klíčovou roli při hájení režimu Bašára Asada v Sýrii, který by pravděpodobně nepřežil, kdyby tam Hizballáh nepřišel v prvních dnech podpořit tento režim a sehrál velmi brutální roli při ochraně Asada,“ podotkla Irena Kalhousová ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Nasralláh v reakci uvedl, že jde o bezprecedentní ránu, kterou Izrael překročil veškeré meze, a pohrozil odvetou. Útoky označil za masakr, který lze nazvat válečným zločinem. Poznamenal také, že Hizballáh doufá, že izraelské jednotky vstoupí do jižního Libanonu, protože by to pro tuto skupinu znamenalo „historickou příležitost“. Zdůraznil, že výbuchy nepovedou ke kolapsu organizace.

Izraelská armáda nyní oznámila zabití Nasralláha při pátečním vzdušném útoku v Bejrútu. Spolu s Nasralláhem přišel podle Jeruzaléma o život také šéf Hizballáhu pro operace na jižní frontě Alí Karakí a další velitelé. Ti se podle armády v okamžiku úderu nacházeli v hlavním ústředí teroristické organizace, které bylo umístěno pod obytnými budovami na bejrútském předměstí Dahíja, které je baštou hnutí v libanonském hlavním městě.

Otázka nástupnictví v Hizballáhu

Podle některých expertů ale region smrt Nasralláha výrazně oplakávat nebude. „Vidíme, že sami Syřané oslavují to, že Nasralláh byl zabit. Hizballáh působí po celém Blízkém východě. Není to organizace, která by trápila pouze Izrael – opravdu ovlivňuje situaci v sunnitském arabském světě. Je proto zajímavá reakce nebo spíše nereakce Blízkého východu, že nevidíme zásadní kritické hlasy, protože sunitský arabský svět je v zásadě spokojen, že byl Nasralláh zlikvidován,“ míní Kalhousová.

Vedení teroristického hnutí bylo podle ní „v zásadě zlikvidováno“. „Nemyslím si, že Hizballáh končí, ale že bude výrazně oslaben a bude trvat dlouhou dobu, než se mu podaří zase obnovit svoji sílu a je otázkou, jestli ji obnoví,“ soudí Kalhousová.