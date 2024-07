Během války s Hizballáhem by na Izrael pršely tisíce raket denně, varuje analýza

Podle FA nicméně není ani zdaleka jasné, zda by tato případná válka na libanonsko-izraelském pomezí skončila rychle a měla jasného vítěze, důsledky pro Izrael by přitom mohly být hodně „drsné“. „I když byla izraelská protivzdušná obrana dosud extrémně úspěšná proti raketovým útokům z Gazy, Libanonu, Iránu a Jemenu, totální válka s Hizballáhem by byla na úplně jiné úrovni,“ zdůrazňuje analýza.

„Rozsáhlý vzdušný a pozemní izraelský útok proti Hizballáhu, který je nejvíce vyzbrojenou skupinou na Blízkém východě, by mohl způsobit nepokoje v celém regionu a mohl by být výrazně destabilizujícím faktorem. Zvláště v době, kdy Spojené státy vstupují do klíčové fáze kampaně před prezidentskými volbami,“ píší Foreign Affairs . Zároveň web připomíná, že izraelská armáda (IDF) minulý měsíc informovala, že byly schváleny plány na plnohodnotný útok na jih Libanonu, odkud Hizballáh na židovský stát útočí nejčastěji.

Navzdory této převaze ve výzbroji analýza Foreign Affairs připomíná, že izraelské vojenské velitelství zodpovědné za „domácí“ obranu odhaduje, že pokud by právě teď vypukl otevřený konflikt mezi Jeruzalémem a Hizballáhem, jeho jednotky by vypouštěly na cíle v Izraeli kolem tří tisíc raket denně, což by mohlo naprosto zahltit protivzdušnou obranu.

„Izrael by se musel soustředit na obranu kritické infrastruktury a vojenských základen, civilistům by řekl, aby zůstali v krytech a doufali, že to dobře dopadne. Byla by to výzva výrazně větší než všechno, čemu izraelští vrcholní představitelé dosud čelili,“ míní FA.

Dodává, že zatím to vypadá, že obě strany potenciálního konfliktu se chovají zdrženlivě a snaží se vyhnout další válce v regionu. „Ale i pokud by se podařilo dosáhnout dohody mezi Izraelem a Hizballáhem, která by zahrnovala i stažení jednotek Hizballáhu od hranic, pro izraelské lídry by bylo velmi těžké nevyslyšet volání obyvatel, kteří preferují vyřídit Hizballáh jednou provždy,“ míní autor analýzy.