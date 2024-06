Ostřelování severu Izraele nebere konce. Jeruzalém mluví o vojenském zásahu proti Hizballáhu

Ostřelování zničilo zčásti i nejsevernější izraelskou obci Metula. „Některé domy schytaly už dva zásahy, takže my jsme na tom ještě dobře. Bereme to, jak to je,“ říká vysídlená obyvatelka obce Nurit Lewinská, jejíž dům zatím stojí.

Sice mají půdu pod nohama, ale válku před očima. A také požáry zažehnuté raketami Hizballáhu. „Samozřejmě že to, co se stalo 7. října, znamená, že veškerá bezpečnost se zhroutila. A jistě to má i psychologické dopady. Třeba na děti. Kdykoliv se ozve výbuch, tak se ptají: mami, co to je, co to je?“ uvedla Izraelka Maajan, která žije ve vesnici hned za okrajem evakuační zóny.

Domov jí zůstal, ale pocit bezpečí je pryč. Odejít někam jinam nicméně nechce. „Můj dědeček a babička sem přišli z Evropy, protože toto má být bezpečná země pro Židy. Takže by mi přišlo absurdní teď odcházet někam jinam. Toto je náš domov,“ zdůrazňuje Maajan.

Izrael přitvrdil v rétorice

Vláda v Jeruzalémě naznačuje, že zesílí vojenský tlak na islamisty v Libanonu, aby je vytlačila od hranice. „Ten, kdo si myslí, že nám bude ubližovat, zatímco my budeme jen nečinně sedět, se mýlí,“ prohlásil premiér Benjamin Netanjahu.

Podobných rezolutních slov už obyvatelé izraelského severu slyšeli mnoho. Evakuace pohraničí zatím platí do 1. září. Co bude pak, nikdo s jistotou neví.