Jsme o krok blíž vojenskému zásahu v Libanonu, řekl izraelský ministr. Hizballáh dál terorizuje pohraničí

„Jsme odhodláni pokračovat v diplomatickém procesu, nicméně agrese Hizballáhu nás přibližuje ke kritickému bodu při rozhodování o našich vojenských aktivitách v Libanonu,“ uvedl Galant v prohlášení po setkání s americkým emisarem Amosem Hochsteinem. Ministr jej také upozornil, že Hizballáh „vtahuje zúčastněné strany do nebezpečné eskalace“.

Galant a Hochstein na schůzce hovořili o každodenních útocích raketami, střelami a drony na území Izraele a také o snaze dosáhnout dohody, na jejímž základě by se Hizballáh stáhl od hranic a ukončil bojové akce, uvádí se ve zprávě. Do svých domovů by se tak mohly vrátit desetitisíce obyvatel evakuovaných ze severu země.

Nedlouho poté, co Galantův úřad vydal prohlášení, se v několika městech poblíž hranic opět rozezněly sirény leteckého poplachu, upozornil server The Times of Israel. Jedna ze střel dopadla do města Kirjat Šmona, uvedla tamní policie, podle níž došlo ke škodám na majetku. Oběti ve městě, které bylo evakuováno dva týdny po říjnových teroristických útocích Hamásu, nejsou hlášeny. Podle serveru došlo na severu Izraele v oblasti Galileje během tří hodin k pěti útokům.