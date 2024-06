Hizballáh v odvetě za smrt velitele provedl velký útok na Izrael

Libanonské šíitské hnutí Hizballáh tvrdí, že uskutečnilo největší dronový útok na izraelské cíle od začátku války v Pásmu Gazy, tedy od 7. října loňského roku. S odvoláním na představitele hnutí o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Hizballáh podle svého prohlášení vypustil rakety a drony celkem na devět vojenských objektů Izraele. Útok proběhl den poté, co židovský stát oznámil, že se mu podařilo zneškodnit vysoce postaveného velitele šíitského hnutí.

Útok je odplatou za smrt Táliba Samího Abdalláha, citovala agentura Reuters představitele hnutí Hizballáh. Velitele, známého též jako „abú Tálib“, Izrael označil za nejvýše postaveného člena Hizballáhu, kterého se mu od října podařilo zlikvidovat.

„Hizballáh pod vedením Íránu a bejrútská vláda nesou plnou odpovědnost za rostoucí násilí na izraelsko-libanonské hranici,“ reagoval mluvčí vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s tím, že k odpovědnosti budou aktéři dohnáni „diplomatickou, nebo jinou cestou“. „Izrael odpoví silou na útoky ze strany Hizballáhu,“ dodal.

Podle izraelské armády přes hranici do Izraele přeletělo na čtyřicet střel a raket a dalších sedm „podezřelých vzdušných cílů“, čímž se zřejmě myslí bezpilotní prostředky. Některé z nich zničily systémy protivzdušné obrany, další po dopadu způsobily požáry. Cílem byl sever Izraele a Golanské výšiny, které Izrael částečně okupuje. Dva lidé jsou zranění, píše server The Times of Israel.

„Od začátku této krize už osm měsíců vedeme rozhovory s Izraelem i Libanonem, aby napětí na hranici nepřerostlo v plnohodnotnou válku,“ uvedl v reakci na nejnovější vývoj vysoce postavený americký činitel.