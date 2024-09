Izrael znovu udeřil v Libanonu na cíle Hizballáhu

Nové útoky následovaly několik hodin poté, co izraelská armáda v pátek podnikla sérii náletů na ústředí Hizballáhu na jižním předměstí Bejrútu. Izraelská média uvedla, že terčem těchto útoků byl nejvyšší vůdce hnutí Hasan Nasralláh, jehož osud je zatím nejasný.

Íránem podporovaný Hizballáh mezitím oznámil, že vypálil rakety na sever Izraele v odvetě za jeho údery na „města, vesnice a civilisty“ v Libanonu. Server The Times of Israel (ToI) píše o přibližně patnácti střelách odpálených na sever židovského státu, o případných škodách nejsou informace.

Zdroj agentury Reuters blízký hnutí Hizballáh uvedl, že Nasralláh je po úderech nedostupný. Podle serveru The Times of Israel roste přesvědčení, že Nasralláh zemřel. „Je velmi obtížné si představit, že by z takového útoku vyvázl živý,“ citoval server nejmenovaného izraelského činitele.

Podle libanonských úřadů při útoku na ústředí Hizballáhu zemřelo nejméně šest lidí a dalších 91 utrpělo zranění. Izraelští činitelé však podle listu Ha’arec odhadují počet mrtvých na zhruba 300.