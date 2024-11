Mezi Izraelem a Hizballáhem utichla palba, začalo příměří

Po více než roce přeshraničního ostřelování a dvou měsících otevřené války mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh vstoupila ve středu ve 04:00 místního času (03:00 SEČ) v účinnost dohoda o příměří, kterou v úterý oznámil americký prezident Joe Biden. Obě strany ještě několik hodin předtím prováděly údery na cíle protivníka. Podle webu The Times of Israel to vypadá, že příměří je dodržováno.