Cla uvalená na Čínu mohou mít v USA velkou podporu voličů, míní Pondělíček

Trump ve středu s okamžitou platností na devadesát dní pozastavil většinu nových cel. To se ale netýká Číny, které naopak cla zvedl ze 104 na 125 procent, celkové zatížení však činí 145 procent. Podle deníku The New York Times Trumpa k pozastavení cel přiměl výprodej amerických dluhopisů. Významnou roli v odkladu cel údajně sehrál i ministr financí Scott Bessent.

„Celou dobu se mluvilo o tom, že jestli je někdo v administrativě z toho ekonomického týmu prezidenta silně proti clům, tak je to právě Bessent,“ podotkl amerikanista a komentátor webu FORUM 24 Jiří Pondělíček, podle kterého se spekulovalo rovněž o tom, zda ministr financí neměl kvůli tarifům v úmyslu z administrativy amerického prezidenta odejít.