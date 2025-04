Americké burzy začaly den mírným vzestupem

Ředitel organizace Sinopsis a sinolog Martin Hála ve středečním pořadu Horizont ČT24 prohlásil, že Čína se vidí jako supervelmoc, proto zvolila tvrdou odpověď na americká cla. „Vidí se na stejné úrovni, na jaké jsou Spojené státy, snaží se o určitou paritu a dlouhodobě se je snaží překonat.“

Na mezinárodní úrovni i před domácím publikem se pak Peking snaží prezentovat svoji sebedůvěru. „Neváhá riskovat i vojenskou konfrontaci s USA, proto by bylo s podivem, kdyby couvli před konfrontací obchodní,“ řekl ředitel Sinopsis s tím, že Čína měla dostatek času, aby se na Trumpovy kroky připravila. Dodal, že loni její vývoz do USA představoval asi patnáct procent z celkového exportu. „To není něco, co by nedokázala případně ustát, pokud by se čínsko-americký obchod zastavil,“ míní expert. Naopak Peking dle něj sází na to, že Američané by nebyli ochotní tuto cenu obchodní války nést.

Americká vláda spoléhá na to, že se s jednotlivými zeměmi domluví v ideálním případě na dalších tarifních i netarifních opatřeních, které Spojeným států vynesou více peněz než dosud a usnadní vstup amerických výrobků na zahraniční trhy. Američtí představitelé již uvedli, že o další jednání požádalo několik desítek zemí, podle některých zdrojů nejméně padesát.