Americký soud zablokoval část Trumpova výnosu o pořádání voleb

Rozhodnutí soudu je reakcí na žaloby řady skupin včetně Celostátního výboru Demokratické strany (DNC) či Ligy amerických občanů latinského původu (LULAC). „Rozhodnutí je vítězstvím pro voliče v celé zemi - zejména pro barevné voliče - a pro naši demokracii,“ uvedl v reakci předseda LULAC Roman Palomares.

Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti agentuře Reuters sdělil, že ministerstvo „bude i nadále bojovat u soudu za agendu prezidenta Trumpa“.

Podle ústavy nemá prezident pravomoc dohlížet na volby

Republikán Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes nepravdivě tvrdí, že jeho prohra s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů. V minulosti také opakovaně prohlašoval, že výsledek voleb ovlivňují přistěhovalci bez občanství, žádné důkazy, kterými by svá tvrzení podpořil, ale nikdy nedoložil. Na vliv imigrantů poukazoval už v roce 2016, kdy ve volbách porazil kandidátku demokratů Hillary Clintonovou.

Bílý dům k prezidentově výnosu z 25. března tehdy uvedl, že cílem je obnovit důvěru Američanů ve volby a ochránit volební proces, a proto bude požadováno důkladnější prověřování občanství voličů. Jejich registrace doposud funguje tak, že zájemci potřebují řidičský průkaz, případně číselný kód, který je obdobou rodného čísla. Lidé sice nemusí prokázat, že jsou občany USA, ovšem jejich údaje se ověřují v úředních databázích a zájemci o hlasování při registraci přísahají, že občanství mají. Pokud by to nebyla pravda, hrozilo by jim i vězení nebo vyhoštění.