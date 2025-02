„Ať žije král.“ Trump si hraje s myšlenkou třetího mandátu, ústava to nepřipouští

před 2 h hodinami | Zdroj: New York Times , The Washington Post , Newsweek , The Independent , The Guardian , BBC , Politico , Time , USA Today , Gallup

Prezident USA Donald Trump opakovaně mluví o tom, že by v roce 2028 mohl potřetí kandidovat do Bílého domu. Tento krok ale zakazuje 22. dodatek americké ústavy. Trumpovy zmínky o dalším mandátu se v poslední době stupňují, v posledních týdnech se dokonce přirovnal ke králi a naznačil, že stojí nad právním systémem a má moc jej měnit tak, jak uzná za vhodné.

„Trumpův expanzivní pohled na svou moc se projevuje ve slovech i činech,“ píší The New York Times (NYT). Deník dodává, že šéf Bílého domu vydává exekutivní příkazy, které jdou nad rámec toho, co je považováno za právně přípustné. Odkazuje například na propouštění federálních pracovníků nebo řízení úřadů .

Ačkoliv je možné, že to je pro Trumpa jeden velký žert či hra s médii, o třetím volebním období mluví stále více. Minulý týden u příležitosti oslav Měsíce černošské historie se publika zeptal , zda by měl znovu kandidovat.

Není to poprvé, co o třetím mandátu promluvil. Před volbami v roce 2020 při shromáždění v Nevadě prohlásil, že po druhé výhře by měl mít nárok na „ další čtyři roky “ v Bílém domě. Podobná slova zopakoval i ve Wisconsinu . V květnu 2024 se zmínil znovu na setkání Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA). A když v listopadu hovořil s republikány ve Sněmovně reprezentantů, odtušil, že „nebudu znovu kandidovat, pokud neřeknete: ‚Je tak dobrý, že musíme vymyslet něco jiného‘“.

Snahy o třetí kandidaturu by tudíž podle všeho byly protiústavní. To by ovšem mohl změnit návrh , který republikán Andy Ogles v lednu předložil Sněmovně reprezentantů.

Jak by Trump mohl zůstat u moci

Změna americké ústavy je jednou z cest, jak by se Trump mohl skutečně stát americkým prezidentem i potřetí. Změnit základní zákon USA by ale nebylo jednoduché. Jen k navržení dodatku jsou potřeba dvoutřetinové většiny ve Sněmovně reprezentantů a Senátu, případně mohou dvě třetiny zákonodárných orgánů jednotlivých států svolat Ústavní konvent. K ratifikaci dodatku je třeba, aby ho schválily tři čtvrtiny zákonodárců. Republikáni nicméně aktuálně nemají v obou komorách dostatečnou převahu k tomu, aby demokraty tímto způsobem přehlasovali.

Portál Politico vidí vedle prohlasování změny ústavy další tři cesty, jak by mohl úřadující šéf Bílého domu zůstat u moci. Například by mohl zneužít mezery v dodatku, která by mu umožnila kandidovat jako viceprezidentovi. V této hypotetické situaci by zvolený prezident – například nynější viceprezident JD Vance – ihned po inauguraci rezignoval, čímž by se do čela státu znovu dostal Trump.

Další z možností je podle Politica také to, že se zkrátka šéf Bílého domu rozhodne kandidovat znovu a vsadí na to, že mu v tom Nejvyšší soud nezabrání. Nebo by údajně jednoduše mohl odmítnout odejít z úřadu.