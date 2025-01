Trump pošle vojáky na hranici s Mexikem

Právě začíná zlatý věk Ameriky, řekl Trump na úvod svého inauguračního projevu. Spojené státy budou vzkvétat a budou respektovány, pokračoval. Ve svém inauguračním projevu podobně jako před osmi lety vykreslil USA jako zemi v úpadku a slíbil „vzrušující novou éru národních úspěchů“. Amerika bude větší a silnější, uvedl.

Tvrdě proti nelegální migraci z Mexika

Trump dále řekl: „Zahájíme revoluci zdravého rozumu, v první řadě chci vyhlásit stav nouze na jižní hranici, všechny nelegální vstupy budou okamžitě zastaveny, na hranici pošlu vojáky.“ Reagoval tak na nelegální migraci z Mexika.

Tyto i další kroky byly očekávané poté, co Trump mnohokrát slíbil ihned po návratu do úřadu „uzavřít" hranici a zahájit masové deportace lidí, kteří v USA pobývají bez povolení. Deník The New York Times připomenul, že Trump krizový stav v souvislosti s imigrací vyhlásil už ve svém prvním mandátu, přičemž tehdy to bylo ve snaze financovat stavbu zdi na hranici s Mexikem.

Velké plány nejen v energetice

USA začnou naplno využívat své zásoby ropy a plynu, řekl dále staronový prezident. Posílení těžby sníží ceny pro Američany, USA budou vyvážet do celého světa, dodal. Přislíbil rovněž okamžitě vyhlásit stav energetické nouze umožňující ihned schvalovat nové těžební projekty.

„Srazíme ceny dolů, znovu vrchovatě naplníme naše rezervy a budeme vyvážet americkou energii do celého světa,“ prohlásil Trump. Řekl také, že Spojené státy budou opět bohatým národem díky „tekutému zlatu“, které mají Američané pod svýma nohama.

Zmínil také, že si USA vezmou zpět Panamský průplav. Mluvil rovněž o zavádění cel a o přejmenování Mexického zálivu na záliv Americký.

Trump též zmínil záměr vyslat americké astronauty na Mars. Slíbil rovněž zastavit cenzuru v USA a ukončit Green Deal. Řekl také, že existují pouze dvě pohlaví - muži a ženy.