Trumpova vláda ruší výpovědi v agentuře, která dohlíží na jaderné zbraně

Zástupci amerického Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA) se snaží zrušit výpovědi zaslané některým jeho zaměstnancům, ale nedaří se jim s nimi spojit, protože nemají jejich nové kontaktní údaje. S odvoláním na e-mail zaměstnancům NNSA to uvedla stanice NBC News. Web televize CNN s odvoláním na své zdroje uvedl, že si zástupci Trumpovy administrativy zřejmě neuvědomili, že NNSA dohlíží na zásoby jaderných zbraní.

Specialistka na jadernou bezpečnost v NNSA, která byla ve čtvrtek propuštěna, protože byla v dvouleté zkušební době, sdělila NBC News, že stále nemá přístup k pracovnímu e-mailu, ale její nadřízený jí zavolal, aby ji informoval, že její „výpověď byla zrušena“ a aby se v úterý dostavila do práce.

Chaos v NNSA

Americký veřejnoprávní rozhlas NPR s odvoláním na současné i bývalé zaměstnance NNSA napsal, že propouštění bylo pozastaveno z důvodu chaosu, které v agentuře způsobilo.

Vedoucí činitelé v NNSA dostali několik hodin na to, aby propustili stovky zaměstnanců. Poté, co tito zaměstnanci obdrželi oznámení o ukončení pracovního poměru, ztratili nejen přístup do svých pracovních e-mailů, ale v některých případech museli okamžitě vyklidit pracovní místo. Část lidí výpověď nedostala písemně.

Přestože má ve svém názvu slova „národní“ a „bezpečnost“, výjimku z propouštění podle veřejnoprávního rozhlasu úřad nedostal. Manažeři pak museli písemně obhájit existenci jednotlivých pracovních pozic na prostoru pouhých dvou set znaků. Ačkoliv vedení úřadu vypracovalo seznam nepostradatelných pracovníků, před výpovědí nařízenou Trumpovou administrativou to většinu z nich neuchránilo.

Jeden ze zaměstnanců NNSA rozhlasové stanici řekl, že propouštění je nyní pozastaveno částečně kvůli chaotickému průběhu. Podle zaměstnanců ale panují obavy, že škody mohou být nevratné. Jaderná bezpečnost je vysoce specializovaná práce pod vysokým tlakem, není však nijak zvlášť dobře placená, upozornil jeden ze zaměstnanců. „Proč by někdo měl vzít tuto práci zpět?“ tázal se.