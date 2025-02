Muskův tým se začíná zaměřovat na úřad dohlížející na finanční služby

Trump krátce po návratu do Bílého domu vyhodil posledního šéfa CFPB Rohita Chopru a pověřil jeho vedením nového ministra financí Scotta Bessenta. Ten podle agentury Reuters okamžitě nařídil pozastavit práci úřadu, který v roce 2011 zřídil Kongres v návaznosti na předchozí finanční krizi. Deník The New York Times (NYT) uvádí, že úřad nemůže být zrušen bez souhlasu legislativy, vláda ale může vymáhání regulací oslabit nebo přerušit.