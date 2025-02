Trump odvolal šéfa sboru náčelníků štábů Browna

Reuters: Startuje období otřesů v Pentagonu

Trumpovo rozhodnutí podle Reuters odstartovalo období otřesů v Pentagonu, jenž se připravoval na hromadné propouštění civilních zaměstnanců, dramatickou revizi rozpočtu a změny v nasazení amerických sil v rámci Trumpovy nové zahraniční politiky „America First“.

Zmíněné propouštění civilních zaměstnanců by mělo odstartovat příští týden. Jejich počet by se měl snížit o 5400, mělo by jít o pracovníky ve zkušební době. Jeden z vysokých úředníků, Darin Selnick, uvedl, že Pentagon také zmrazí nábor zaměstnanců a nakonec by mohl snížit počet svých civilních zaměstnanců z 950 tisíc o pět až osm procent.