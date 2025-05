Jedna z nejnebezpečnějších hranic světa je „načrtnutá krví“

Konflikt sahá až do roku 1947, kdy byla Britská Indie kvapně rozdělena svými bývalými koloniálními vládci na dvě nezávislé země – Indii a Pákistán. „Kašmír byl knížecí stát, kde byl u moci hinduistický panovník Hari Singh, více než polovina obyvatelstva byli ale muslimové. A podle teorie dvou národů, která měla britskou Indii rozdělit, tam, kde žijí většinově muslimové, bude Pákistán, tam, kde hinduisté, Indie. Ta ovšem vznikla jako sekulární stát, Pákistán jako islámský stát,“ popsal kořeny sporu Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy.

Miliony lidí se tehdy ocitly na „špatné“ straně nové hranice, což vedlo k frenetické a krvavé masové migraci, která „roztrhala komunity na kusy“, uvádí CNN. Pře o Kašmíru se navíc v roce 1947 vyřešit nepodařilo. „Ještě téhož roku se v oblasti rozpoutal ozbrojený konflikt, kdy do Kašmíru vtrhly kmeny Paštunů. A Indie přinutila posledního hinduistického panovníka Hariho Singha, aby podepsal dokument o připojení Kašmíru k Indii,“ komentuje sled historických událostí indolog.

Vznik Linie příměří

Do regionu pak začali proudit indičtí vojáci a vytlačovat paštunské bojovníky směrem do Pákistánu. „Tam, kde se postup (armád) de facto zastavil, se nachází sporná hranice, které se desítky let říkalo Linie příměří. Pákistán ovládá západní část, které se říká Ázád Kašmír (Svobodný Kašmír) a Indie kontroluje větší východní část, je to asi v poměru jedna ku dvěma třetinám,“ podotkl Štipl.