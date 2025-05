Indie a Pákistán sníží počty vojáků na hranicích v Kašmíru

Pákistán a Indie se dohodly, že do konce tohoto měsíce sníží počet svých vojáků na hranicích sporného území Kašmíru, napsala v úterý agentura AFP. Napětí mezi Islámábádem a Dillí vzrostlo poté, co minulý měsíc zaútočili v Kašmíru ozbrojenci na převážně indické turisty. Příměří mezi oběma státy začalo platit na začátku měsíce.

Poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil 10. května klid zbraní mezi oběma jadernými mocnostmi, se vedení pákistánské a indické armády dohodla, že přijmou okamžitá opatření ke snížení počtu vojáků u hranic rozdělujících Kašmír. Jednotky obou vojsk se tak postupně stahují z oblasti a do konce měsíce by se situace měla vrátit ke stavu před dubnovým útokem, sdělil AFP anonymní zdroj z pákistánských bezpečnostních služeb.

„Všechny tyto kroky měly být hotové do deseti dnů, ale nastalo zpoždění,“ dodal zdroj.

Dillí viní Islámábád z podpory radikálů, kteří v dubnu zabili přes dvacet lidí v indické části převážně muslimského Kašmíru. Pákistán ale tato obvinění odmítá. Napětí mezi oběma zeměmi poté hrozilo přerůst v otevřenou válku. Situaci mnozí považovali za nejhorší vystupňování násilí mezi oběma jadernými mocnostmi za posledních zhruba dvacet let.

Kašmír je rozdělen mezi Indii a Pákistán od roku 1947, kdy s jejich vznikem skončila britská nadvláda na subkontinentu. Obě země už svedly války o ovládnutí celého tohoto himálajského území, které si nárokují.