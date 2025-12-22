Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za klíčové podle tamních médií označil posílení protivzdušné obrany země. Ta se plnohodnotné ruské invazi brání už bezmála čtyři roky.
„Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky. Proto otázku číslo jedna na jednání vrchního velení představovala protivzdušná obrana, ochrana našich měst a obcí, zejména 23., 24. a 25. prosince,“ přiblížil Zelenskyj.
Současně dle portálu RBK–Ukrajina připustil, že situaci komplikuje právě nedostatek prostředků protivzdušné obrany, jakkoli se Kyjev snaží o její posílení. Spoluobčany vyzval, aby o svátcích byli maximálně opatrní a neignorovali letecké poplachy, protože „pro nepřítele není nic svaté“.
Zatímco v Rusku hlavním svátkem zůstává vítání Nového roku, Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince. V Rusku nadále Vánoce slaví 7. ledna, jak velí pravoslavná tradice.
Američané, kteří se nyní pokoušejí vyjednat konec války Ruska proti sousední zemi, si dle Zelenského velice přáli vánoční příměří jako signál, že se všechny strany snaží o diplomatické řešení. Problém ale podle Zelenského tkvěl v tom, že Rusové neprojevili žádnou ochotu přistoupit na kompromisy.
Americké mírové návrhy splňují mnoho požadavků Kyjeva, uvedl Zelenskyj. Podle AP nicméně naznačil, že ani jedna strana nezíská vše, co chce. „Celkově to v této fázi vypadá docela solidně,“ komentoval ukrajinský prezident nedávné rozhovory s americkými vyjednávači, kteří se snaží znepřátelené země přivést ke kompromisům. „Na některé věci pravděpodobně nejsme připraveni a jsem si jistý, že na některé nejsou připraveni ani Rusové,“ řekl Zelenskyj novinářům v Kyjevě.
Do návrhů bylo dle Zelenského zařazeno „téměř 90 procent“ ukrajinských požadavků. Americký tým ale nyní rokuje s ruskými vyjednávači a Washington požádal, aby nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, dodal.
Zelenskyj doplnil, že jej ukrajinští velitelé ujistili, že obranné linie pevně drží proti ruskému náporu. V posledních týdnech invazní armáda výrazně zesílila své útoky – a odpovídajícím způsobem stouply i ruské ztráty, dodal ukrajinský lídr. Ujistil, že ukrajinští vojáci nadále brání své pozice ve městech Pokrovsk a Myrnohrad na východě země, znovu ovládli Kupjansk na severovýchodě a stabilizovali situaci ve městě Huljajpole na jihovýchodě Ukrajiny.
