Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za klíčové podle tamních médií označil posílení protivzdušné obrany země. Ta se plnohodnotné ruské invazi brání už bezmála čtyři roky.

„Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky. Proto otázku číslo jedna na jednání vrchního velení představovala protivzdušná obrana, ochrana našich měst a obcí, zejména 23., 24. a 25. prosince,“ přiblížil Zelenskyj.

Současně dle portálu RBK–Ukrajina připustil, že situaci komplikuje právě nedostatek prostředků protivzdušné obrany, jakkoli se Kyjev snaží o její posílení. Spoluobčany vyzval, aby o svátcích byli maximálně opatrní a neignorovali letecké poplachy, protože „pro nepřítele není nic svaté“.

Zatímco v Rusku hlavním svátkem zůstává vítání Nového roku, Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince. V Rusku nadále Vánoce slaví 7. ledna, jak velí pravoslavná tradice.

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu
NEPOUŽÍVAT ZNOVU - NELZE ARCHIVOVAT Snímek zveřejněný ruským vyšetřovacím výborem, na kterém je podle výboru zničené Sarvarovovo auto

Američané, kteří se nyní pokoušejí vyjednat konec války Ruska proti sousední zemi, si dle Zelenského velice přáli vánoční příměří jako signál, že se všechny strany snaží o diplomatické řešení. Problém ale podle Zelenského tkvěl v tom, že Rusové neprojevili žádnou ochotu přistoupit na kompromisy.

Americké mírové návrhy splňují mnoho požadavků Kyjeva, uvedl Zelenskyj. Podle AP nicméně naznačil, že ani jedna strana nezíská vše, co chce. „Celkově to v této fázi vypadá docela solidně,“ komentoval ukrajinský prezident nedávné rozhovory s americkými vyjednávači, kteří se snaží znepřátelené země přivést ke kompromisům. „Na některé věci pravděpodobně nejsme připraveni a jsem si jistý, že na některé nejsou připraveni ani Rusové,“ řekl Zelenskyj novinářům v Kyjevě.

Do návrhů bylo dle Zelenského zařazeno „téměř 90 procent“ ukrajinských požadavků. Americký tým ale nyní rokuje s ruskými vyjednávači a Washington požádal, aby nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, dodal.

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě
Šéf SPD Tomio Okamura

Zelenskyj doplnil, že jej ukrajinští velitelé ujistili, že obranné linie pevně drží proti ruskému náporu. V posledních týdnech invazní armáda výrazně zesílila své útoky – a odpovídajícím způsobem stouply i ruské ztráty, dodal ukrajinský lídr. Ujistil, že ukrajinští vojáci nadále brání své pozice ve městech Pokrovsk a Myrnohrad na východě země, znovu ovládli Kupjansk na severovýchodě a stabilizovali situaci ve městě Huljajpole na jihovýchodě Ukrajiny.

U Žiliny otevřeli nový úsek dálnice D1 s nejdelším tunelem na Slovensku

Na Slovensku byl otevřen nový klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je také nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová dálnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným zpožděním oproti původním plánům, pomůže hlavně tranzitní dopravě. Řidičům z Česka zrychlí jízdu mimo jiné do Vysokých a Nízkých Tater. Slavnostního přestřižení pásky při otevření tunelu se zúčastnili také slovenský premiér Robert Fico (Smer) či ministr dopravy Jozef Ráž.
před 7 hhodinami

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, Dánsko si předvolá velvyslance

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Ten na sociálních sítích napsal, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe. Trump dal letos opakovaně najevo, že by Spojené státy měly ostrov, který je autonomní oblastí Dánského království, získat. Kodaň to opakovaně odmítla a v nejbližších dnech si předvolá amerického velvyslance. K zachování suverenity ostrova vyzvala také EU. Pro Grónsko se podle slov jeho premiéra nic nemění.
05:24Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Japonští vědci zkoumají ledovce, které odolávají změně klimatu

Místo aby ledovce v Tádžikistánu tály, mírně zvětšují svůj objem. Jde o světovou raritu. Jestli je to způsobeno například vlastnostmi ledu, nebo specifickými lokálními podmínkami, vědci zatím nevědí, ale snaží se to zjistit.
před 8 hhodinami

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Při výbuchu nálože nastražené v autě v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který byl náčelníkem oddělení operačního výcviku generálního štábu ruských ozbrojených sil. Uvedl to ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Sarvarov se podle médií účastnil ruské invaze na Ukrajinu.
09:22Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Polsko začíná stavět svou první jadernou elektrárnu

V Polsku roste zájem o jadernou energetiku, i díky přispění Evropské unie se tam začíná stavět jaderná elektrárna. Země prochází energetickou transformací. Ještě před deseti lety bylo téměř devadesát procent výroby elektřiny založeno na uhlí. V současnosti jeho podíl klesl zhruba na polovinu, naopak téměř na třetinu vzrostly obnovitelné zdroje. Odklon od uhlí je tak čím dál viditelnější.
před 14 hhodinami

Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

Parlament australského státu Nový Jižní Wales se znovu sešel k hlasování o návrzích zákonů, které by výrazně omezily vlastnictví střelných zbraní. Připravovaná legislativa počítá také se zákazem zobrazování symbolů teroru a zpřísněním pravidel pro protesty. Australský spolkový stát tak reaguje na nedávný útok na pláži Bondi v Sydney, který si vyžádal patnáct obětí.
před 18 hhodinami

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Za produktivní a konstruktivní označil v neděli zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Američané v Miami jednali také se zástupci Kremlu, který rusko-ukrajinskou válku téměř před čtyřmi roky napadením sousední země odstartoval. Jako „produktivní“ zhodnotil Witkoff také rozhovory s ruskou stranou.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
