Úsvit atomového věku začal Einsteinovým dopisem o Československu

Američané se podle profesora Michaela D. Gordina, historika z Princetonské univerzity, opravdu německé cesty k jádru obávali. „Zpočátku to nešlo říct moc konkrétně, protože nebylo vůbec jasné, jestli tento objev bude možné proměnit v použitelný zdroj energie nebo výbušninu – pokud tedy vůbec bude možné ho nějak ovládat a měřit. Ale jinak si hned uvědomili, a to opravdu během pár minut, že tohle za splnění určitých fyzikálních podmínek může být použitelné pro výbušninu,“ shrnul vědec pro Českou televizi v podcastu Úsvit atomového věku.

„A tak skoro hned začne intenzivní komunikace, co by tento objev mohl znamenat a k jakým opatřením by kdo měl přistoupit, aby fyzikální podmínky, za kterých by to šlo, zjistil a poté přišel s protiopatřeními pro případ, že by se nacisté rozhodli po této cestě jít,“ dodal.

„Na to jsem ani nepomyslel“

Vědci pochopili velmi rychle, co se právě děje a jaký je potenciál štěpení jádra pro velmoc, která už tehdy ovládla Československo a netajila se expanzivními plány do budoucna. Ale jak tyto informace dodat politikům, aby zpráva nebyla veřejná a nevyděsila veřejnost, ale aby se ji zároveň dozvěděli ti, kdo doopravdy rozhodují? Vzal to na sebe Albert Einstein. V dopise, který vytvořil s dalším fyzikem, židovským vědcem maďarského původu Leó Szilárdem.

Když Leó Szilárd a Eugene Paul Wigner Einsteina oslovili, pokusili se mu vysvětlit, do jaké situace se svět dostal a jak blízko může být Německo vzniku zbraně, před níž není obrany. Einstein tehdy údajně odpověděl velmi vyděšeně: „Na to jsem ani nepomyslel.“

Einsteinova popularita už byla v té době taková, že mu tehdejší americký prezident Franklin Delano Roosevelt byl ochotný naslouchat – na rozdíl od méně známých „opravdových“ autorů myšlenky, tedy výše uvedeného Szilárda , který předtím téma konzultoval s dalšími maďarsko-židovskými fyziky Edwardem Tellerem a Wignerem.

Dopis napsal Einstein německy, Szilárd ho nechal přepsat do angličtiny a na začátku srpna roku 1939 jej nechali skrze další přátele doručit prezidentovi. „První návrh Einstein diktoval Wignerovi po telefonu do Princetonu, pak se několikrát přepisovalo, a nakonec měli psaní hotové na začátku srpna 1939. Pak se muselo dostat k Alexandru Sachsovi a ten měl dopis předat prezidentu Rooseveltovi na začátku září 1939,“ popsal Gordin.