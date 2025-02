Trumpovy vyhazovy způsobují chaos nejen mezi jadernými experty

„Je to agentura, která funguje pod ministerstvem energetiky a má na starosti jaderné zbraně a všechno okolo nich,“ říká pro ČT24 Ondřej Novák z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. „Stará se o arzenál amerických jaderných zbraní, o vývoj, údržbu starých a výrobu nových, ale také o jejich likvidaci,“ popisuje český vědec, který se s odborníky z této agentury mnohokrát setkal.

„Současně má ale i projekty na vývoj nových technologií, jež se dají pro vojenský průmysl dál použít. A také má nějaké transatlantické aktivity, tedy nejen doma ve Spojených státech, kdy se snaží spolupracovat s americkými spojenci v zahraničí. Samozřejmě má také i nějaké programy věnované inkluzi, ale to je velmi drobné ve srovnání s tím hlavním obsahem jejich práce,“ doplňuje Novák.

Podle něj se agentura stará o úplně všechno kolem jaderných zbraní, tedy v ní pracují nejen vědci, mnoho aktivit se totiž týká i takových záležitostí, jako je nákup technologií. „Řada informací o této agentuře je ale samozřejmě vzhledem k její povaze tajná, takže o spoustě těch věcí se dá jen spekulovat,“ připouští vědec. Jedná se o plejádu zaměstnanců, v řadě oborů, všechny spojují velmi přísné bezpečností prověrky.

Agentura má podle něj ve svém portfoliu i částečný dohled nad pohybem jaderných materiálů ve světě.

Podle Nováka není zase takový problém, když odejde několik lidí. Ale pokud se výpovědi týkají více osob, pak to může představovat komplikace do budoucna, i kdyby se to týkalo „jen“ úřednických pozic. „Přijdete například o kontinuitu a znalost těch zaběhnutých procedur, takže třeba nebude kdo umět zaučovat nové zaměstnance,“ zdůrazňuje.

„Pokud potřebujete nahradit člověka s humanitním vzděláním, může to být jednodušší než nahradit někoho se specializovaným technickým vzděláním,“ dodává Novák. „U jaderných technologií to platí dvojnásob, ti lidé mohou najít místo u řady oborů.“