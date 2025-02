Trumpova administrativa zasáhla do financování medicínského výzkumu

Americké univerzity a další výzkumné instituce dostanou nižší granty na biomedicínský výzkum. Podle dotčených institucí to omezí jejich schopnost plnit jejich roli, administrativa prezidenta Donalda Trumpa naopak věří, že se tím stane systém efektivnějším. V související žalobě ze strany dvou desítek států vydal federální soudce příkaz, kterým nová pravidla částečně zablokoval.

Podle NIH mají právě elitní instituce nejvyšší nepřímé náklady na výzkum. U Harvardovy univerzity je to 69 procent, na Yaleově univerzitě 67,5 procenta a na Univerzitě Johnse Hopkinse 63,7 procenta.

Od zástupců univerzit a dalších vědeckých institucí zní, že snížení nepřímých grantů v průměru na polovinu je likvidační. Režijní náklady jsou pro provádění výzkumů nezbytné: sebelepší vědci nemohou provádět výzkum v neosvětlených, nevytápěných a neuklízených laboratořích. A některé výzkumy jsou personálně, energeticky a v dalších nepřímých nákladech podstatně náročnější než jiné.

Dalším argumentem NIH pro snížení grantů je ale i to, že pokud je poskytují soukromí dárci, pak jsou částky na nepřímé výdaje mnohem nižší. Například u Gatesovy nadace je to deset procent, u Templetonovy nebo Rockefellerovy nadace je to patnáct procent.

NIH ve svém oznámení poukázal na to, že pro řadu bohatých univerzit nebude problém ušlé prostředky pokrýt z vlastních zdrojů: například majetek Harvardovy nebo Yaleovy univerzity se odhadují na asi 50 miliard dolarů. Většina univerzit v USA ale není ani zdaleka tak majetná, jako mají tito zástupci takzvané Břečťanové ligy (Ivy League). A navíc jsou instituce vázané přísnými pravidly, jak mohou finance použít, takže rychlá a nečekaná změna ze dne den je něco, čemu se mohou jen obtížně přizpůsobit.