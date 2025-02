Ptačí chřipka se možná přenáší mezi kočkami a lidmi. CDC ale zprávu smazala

Tomáš Karlík

před 4 m minutami | Zdroj: ČT24 , UCSUSA , CIDRAP , CDC , Federal Register , Washington Post , Gizmodo , New York Times , STAT , CNN , Foxnews , Insidemedia , Aphis

Ilustrační foto

Na začátku února vydala americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) několik zpráv. Jedna z nich se věnovala ptačí chřipce a obsahovala informace o případech, kdy došlo k přenosu mezi kočkami a lidmi, respektive opačně. Organizace ale téměř okamžitě tuto zprávu stáhla.

Jedním z prvních opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa inauguraci bylo omezení komunikace amerických zdravotnických organizací, zejména CDC. Tu šéf Bílého domu dlouhodobě kritizuje za nezvládnutí pandemie covidu, vládní agenturu podléhající Ministerstvu zdravotnictví se snažil ohledně její komunikace s veřejností omezovat už během svého prvního období ve funkci. Na začátku svého druhého prezidentského období zakázal CDC komunikovat s Mezinárodní zdravotnickou organizací, posléze omezil její komunikaci s americkou veřejností zcela a nakonec z jejího webu zmizela i řada obsahu, který byl roky jeho součástí – primárně ta věnující se nějak genderu. To nařídil prezident Trump hned 30. ledna. Nesmí ani vycházet nové studie, jež by se týkaly některých témat. A konečně: nevyšly také standardní týdenní pravidelné zprávy Morbidity and Mortality Weekly Report (týdenní přehled o nemocnosti a úmrtnosti, MMWR) o infekčních nemocech, a to včetně ptačí chřipky.

Na otázky ohledně odstraněné zprávy CDC nereaguje Když se na webu objevily na konci minulého týdne, expertům na veřejné zdraví se ulevilo. Ale jen na okamžik, protože CDC data velmi rychle ze svých stránek zase odstranila. Deníku New York Times se ke zprávě podařilo dostat, ještě než z webu CDC zmizela. Novináři v dokumentu našli informace o tom, že se virus H5N1 začal přenášet mezi kočkami a lidmi. Agentura nereagovala na dotazy rovnou několika médií, a to ani na otázky ohledně obsahu odstraněné zprávy, ani na důvody smazání. Jediné informace na webu CDC, které jsou aktuální, v záhlaví oznamují, že webové stránky CDC se upravují tak, aby byly v souladu s exekutivními příkazy prezidenta Trumpa. Není úplně neobvyklé, že by se nějaké zprávy z webu CDC po zveřejnění odstranily, důvodů pro to může být dokonce celá řada. Ale agentura to zpravidla transparentně vysvětlila právě proto, aby předešla spekulacím a dohadům. Nic takového se ale nyní nestalo a odborná veřejnost tedy neví, jestli má pokládat přenos mezi kočkami a lidmi za prokázaný, podezřelý, anebo zda šlo jen o chybu ve zprávě. A ani se to dozvědět nemůže: zaměstnanci CDC mají zakázáno komunikovat s kýmkoliv navenek. Co se komunikovat smí a co ne Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí nepřestala po inauguraci prezidenta Trumpa komunikovat úplně, například některé zprávy o drogách vycházejí stejně pravidelně jako za předchozí administrativy. Naopak ale až do minulého týdne nevyšla výše uvedená zpráva MMWR. Nejde o jedno „hlášení“, ale o soubor více zpráv, jež se věnují různým fenoménům, kterými se CDC zabývá a jež monitoruje.

Trumpova administrativa podle médií slíbila, že komunikaci obnoví od začátku února, což se ohledně MMWR opravdu stalo: ale ne zcela. Obsahuje totiž jen dvě zprávy, obě jsou spojené s lesními požáry. Standardní podoba této týdenní svodky je ale standardně (vychází ve stejné podobě už desítky let) podle deníku New York Times asi dvakrát až třikrát větší: dá se o tom přesvědčit v archivu. Deník Washington Post získal informace o tom, že experti ze CDC už měli hotové a připravené k vydání rovnou tři zprávy, které se nějak týkají ptačí chřipky – měly vyjít v MMWR, ale nestihlo se to, protože komunikace byla zmražená. O kočkách a ptačí chřipce Informaci o přenosu ptačí chřipky mezi lidmi a kočkami naznačovala tabulka, která zmiňovala dva mezidruhové přenosy. Při jednom domácí kočka nakazila virem H5N1 další kočku a náctiletého Američana; sama pak po čtyřech dnech pošla. Ve druhém případě se nakazila domácí kočka od zemědělce, který se virem nakazil při práci v kravíně. Příznaky se u kočky objevily dva dny poté, co jimi začal trpět člověk, pošla den na to.

Tato zpráva, pokud by se ukázala být pravdivou, by byla důležitá rovnou z několika důvodů. Že se kočky mohou nakazit virem ptačí chřipky, se ví už delší dobu, CDC během loňského roku popsalo rovnou několik případů. Většinou se jednalo o zvířata, jež přišla do kontaktu s infikovanými divokými ptáky, ale několik případů se týkalo o koček nakažených ze syrového mléka, k němuž se dostaly v okolí kravínů. Ptačí chřipka v roce 2025 Viry se mohou vyvíjet velmi rychle, pokud k tomu dostanou příležitost – jak dokazují například různé mutace a následné varianty u SARS-CoV-2. Změnami prochází i virus ptačí chřipky. V USA je to téma nejen lékařské, ale i politické: právě on je totiž z významné části spojený s vysokými cenami vajec. Donald Trump sliboval ve své kampani, že tyto ceny rychle sníží, nicméně stále rostou. Hlavně proto, že H5N1 ničí chovy drůbeže: od roku 2022 muselo být jen ve Spojených státech utraceno asi 130 milionů ptáků. Tato krize pokračuje i za nové Trumpovy administrativy: v posledních dnech hlásí nové případy celkem devět států, přičemž jen jedna farma v Pensylvánii má téměř dva milionů ptáků, kteří budou muset být utraceni.