Ptačí chřipka se dle CDC učí nakazit lidské dýchací cesty

před 1 h hodinou | Zdroj: CDC , STAT , SZÚ , CNN , New York Times , ODA

Kdyby se takové změny našly u některého z ptáků, bylo by to horší, ukazovalo by to, že tyto změny vedoucí ke snadnější nakažlivosti lidí se už rozšířily v přírodě.

Když CDC porovnala viry od nemocného člověka s těmi, kterými byla nakažená jeho drůbež, zjistila poměrně pozitivní zprávu: mutace pozorované ve vzorcích pacienta se nenašly ve viru z ptáků. To naznačuje, že mutace vznikly v průběhu infekce osoby. I to je zcela normální: čím déle viry uvnitř těla nakaženého zůstanou a čím více pomnoží, tím více variant jich vznikne.

Je to způsobené tím, že se H5N1 váže na typ buněčného receptoru, který je v horních cestách dýchacích u lidí vzácný. Virus tedy najde potenciální cíl jen s malou pravděpodobností, což mu zabrání množit se a infikovaný člověk pak nikoho dalšího nenakazí. Jenže to se teď minimálně u louisianského pacienta změnilo.

„Nejlepší prevencí ptačí chřipky H5 je vyhnout se její expozici, kdykoli je to možné. Infikovaní ptáci vylučují viry ptačí chřipky A ve slinách, na sliznici a výkaly. Jiná infikovaná zvířata mohou vylučovat viry ptačí chřipky A v sekretech dýchacích cest a jiných tělesných tekutinách (například v nepasterizovaném kravském mléce),“ uvádí SZÚ.

Tento případ podle Státního zdravotního ústavu ukazuje, že zdrojem nákazy mohou být kromě komerčních drůbežářských a mlékárenských provozů také volně žijící ptáci a domácí chovy ptáků. Lidé v kontaktu s infikovanými zvířaty jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy a měli by dodržovat preventivní opatření doporučená CDC, pokud se pohybují v blízkosti zvířat, která jsou infikována nebo potenciálně infikována virem ptačí chřipky H5N1.

Tato adaptace viru zatím není potvrzená detailní analýzou, CDC má doposud jen podezření založené na zkušenostech s podobnými mutacemi. Vědci teď tyto změny podrobně zkoumají, výsledky by měly být známé na počátku ledna.

„Nevíme, jaká kombinace mutací by vedla ke vzniku pandemického viru H5N1, a z těchto sekvenčních dat můžeme předpovědět jen velmi málo. Ale čím více lidí se nakazí, tím větší je šance, že se objeví pandemický virus,“ dodala viroložka.

Obecně platí, že pokud je to možné, měli by se lidé vyhýbat kontaktu s nemocnými nebo uhynulými zvířaty, zejména s volně žijícími ptáky a drůbeží. Osoby, které přicházejí do přímého či blízkého kontaktu s volně žijícími ptáky nebo nemocnou či uhynulou drůbeží nebo jinými zvířaty, musí používat doporučené osobní ochranné prostředky. Volně žijící ptáci mohou být infikováni viry ptačí chřipky A, i když nevypadají nemocně.

Kočky v ohrožení

Ptačí chřipka se za oceánem šíří i na místa, kde se to doposud úplně nepředpokládalo. Například podle ředitele útulku ve státě Washington tam uhynulo od konce listopadu do poloviny prosince dvacet velkých kočkovitých šelem, včetně tygra a čtyř pum, které se nakazily ptačí chřipkou.

„Nikdy jsme nic podobného neměli, obvykle umírají v podstatě stářím,“ řekl pro deník New York Times Mark Mathews, zakladatel a ředitel Wild Felid Advocacy Center v Sheltonu ve státě Washington. „Něco takového rozhodně ne, je to dost zlý virus.“ Tři další kočky se z viru zotavily a jedna zůstala v úterý v kritickém stavu, řekl. Zařízení je v karanténě a bude až do odvolání uzavřeno, dokud nebude dezinfikováno.

Virus se v populaci pum začal projevovat v listopadu, kdy se u několika koček objevily příznaky zápalu plic. Během několika dní se začaly objevovat příznaky onemocnění i u dalších druhů.