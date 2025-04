V Jižním Súdánu umírají lidé na choleru. Chybí tam zrušená americká pomoc

Omezení peněz pro americkou rozvojovou agenturu USAID se už začíná negativně projevovat. Podle humanitární organizace Save the Children zemřelo v Jižním Súdánu osm lidí nakažených cholerou. Nedostalo se jim totiž lékařské péče, která byla až donedávna financovaná právě Spojenými státy. Obavy panují také o pokles dostupnosti vakcín proti dalším nakažlivým nemocem jako ebola nebo AIDS.

Teplota přesahující 40 stupňů, ani kousek stínu, ani kapka pitné vody. Právě v takových podmínkách se měla skupina lidí v Jižním Súdánu nakažených cholerou vydat hledat lékařskou pomoc. Podle organizace Save the Children po vyčerpávajícím tříhodinovém pochodu nakonec osm nakažených zemřelo. Bylo mezi nimi pět dětí.

Humanitární pracovníci rozhořčeně volají, že se jedná o jeden z prvních zdokumentovaných tragických dopadů omezení americké rozvojové pomoci, proti které rázně zakročil Donald Trump s Elonem Muskem po boku.

„Rozhodnutí, které udělali mocní lidé v cizích zemích, vedlo k smrti dětí v rámci několika týdnů. Mělo by to vyvolat globální morální pobouření,“ komentoval změny Chris Nyamandi, ředitel organizace Save the Children pro Jižní Súdán.