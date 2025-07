Bez kroků ke konci války za deset dní zavedu cla na Rusko, potvrdil Trump

„Nedostal jsem žádnou odpověď. Je to škoda,“ prohlásil Trump. Dodal, že si nedělá starosti o možném dopadu protiruských sankcí na trh s ropou nebo na její ceny. Spojené státy by podle něj jakýkoli dopad vyvážily zvýšením domácí produkce ropy.

V pondělí také zmínil uvalení sekundárních sankcí, pokud Moskva neuzavře dohodu o míru. Trump už v polovině července pohrozil Rusku a jeho obchodním partnerům uvalením až stoprocentních sekundárních sankcí, pokud nebude do 50 dní uzavřena dohoda o ukončení války s Ukrajinou. Jedním z klíčových obchodních partnerů Ruska, na které po jeho invazi na Ukrajinu v roce 2022 zavedly západní země sankce, je nyní Čína.

Trump podle deníku The New York Times (NYT) uvedl, že o své hrozbě sankcemi s ruskými představiteli zatím nehovořil. Zdůraznil, že chce ukončit „odpornou válku“, už před svým nástupem do funkce sliboval její rychlý konec. Cílem sankcí je omezit ruský vývoz, zejména ropy, postihováním potenciálních kupců, píše NYT.