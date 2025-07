Blíží se konec podpory Windows 10. Co to znamená pro uživatele?

Oficiální podpora operačního systému Microsoft Windows 10 skončí 14. října 2025. Systém tak nebude od firmy dostávat aktualizace nebo bezpečnostní záplaty. To může přinést komplikace či bezpečnostní rizika. Web ČT24 přináší odpovědi na základní otázky spojené s koncem podpory Windows 10.

Starší přístroje, zejména ty vyrobené před rokem 2018, nemusí přechod na Windows 11 zvládnout kvůli chybějícímu bezpečnostnímu TPM čipu ve verzi 2.0 nebo letitějšímu procesoru. Do některých přístrojů zmíněný čip ani nejde dodatečně přidat, což se týká především notebooků.

Minimální požadavky na systém pro spuštění Windows 11 najdete zde . Prověří to také aplikace PC Health Check.

Mám stále Windows 10 a chci Windows 11. Co pro to musím udělat?

Podle některých expertů systémové požadavky Windows 11 překvapivě omezují jinak zcela funkční počítače, což se u předchozích systémů nedělo. Podpora starého operačního systému také končí po relativně krátké době – při nasazení předchozích verzí systému podpora toho předešlého končila po více než sedmi letech, tady jsou to jen necelé čtyři roky.

Co se tedy po 14. říjnu letošního roku změní?

Počítač s Windows 10 bude fungovat dál, ale systém už nedostane nové aktualizace a bezpečnostní záplaty. V praxi se to má dotknout například funkčnosti některých aplikací a služeb. Společnost Microsoft oznámila, že nebude poskytovat telefonickou, chatovou a e-mailovou podporu aplikací balíku Microsoft 365 na zařízeních s nepodporovaným systémem. Aktualizace zabezpečení pro Microsoft 365 by firma měla poskytovat do 10. října 2028.