Atrakce, nebo konkurence? Robotická umělkyně oficiálně portrétovala Karla III.

Ai-Da nicméně neportrétovala britskou královskou rodinu poprvé. K výročí sedmdesáti let na trůně zobrazila už Alžbětu II. Zachytila pro panovnici typické perly, klobouk a stoický výraz, který ale narušila žlutými a zelenými „šmouhami“. „Chtěla bych její královské výsosti poděkovat za její oddanost a službu, kterou poskytla tolika lidem. Je to mimořádná a odvážná žena, která je naprosto věrná službě veřejnosti,“ uvedla tehdy Ai-Da.

Byla přímo navržena jako humanoid, aby mohla tvořit umění. Na zjišťování, jestli autorkou maleb je „sama“ Ai-Da, nebo spíše tým, který za ní stojí, mají její provozovatelé odpověď.

„Stejně jako mnoho současných umělců má i Ai-Da ve studiu asistenty, kteří jí pomáhají v jednotlivých fázích tvůrčího procesu, míchají barvy, přesouvají plátno a tak dále, avšak kreativní interpretace obrazu je dílem Ai-Dy. Dílo je vytvořeno kombinací různých médií – digitálních procesů, algoritmů umělé inteligence, 3D tisku a akrylové barvy,“ ujišťují.

Marketing, nebo konkurence pro umění?

Existence Ai-Dy vede k zamýšlení, do jaké míry jde o marketingovou atrakci, a do jaké míry o konkurentku výtvarníků, kterou by měli brát vážně jako náznak, kam by se výtvarné umění zapojením AI mohlo ubírat. „Prostě se jí zeptáme,“ vysvětlil Meller BBC, jak si robotická umělkyně vybírá témata. K námětu a vytvoření svého dalšího portrétu dojde prý na základě dlouhých hovorů „o různých lidech“, což Ai-Dě umožňuje přístup k velkému množství dat.

Projekt Meller prezentuje jako „projekt etiky“. Cílem není vytvoření velmi schopného malíře, ale nastolení otázky, jestli „my lidé opravdu chceme, aby roboti tvořili umění, teď, když už to svedou“, vysvětlil před třemi lety pro The Guardian.