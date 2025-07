Muže, který v Praze podpálil autobusy, obvinili ze žhářství i v Polsku

Až doživotí hrozí sedmadvacetiletému Kolumbijci, který podle polské kontrarozvědky ABW na pokyn ruské tajné služby podpálil loni v květnu dva polské sklady se stavebninami. Muž, obviněný v Polsku z teroristického činu, si nyní odpykává trest v Česku; v červnu ho pražský soud poslal na osm let do vězení za žhářský útok na pražský dopravní podnik. Mluvčí polského ministerstva vnitra Jacek Dobrzyński zdůraznil, že Kolumbijec stane i před polským soudem, napsal server Wirtualna Polska.

Kolumbijec podle ABW nejprve přiletěl do Madridu, odkud zamířil do Polska, kde loni v květnu zápalnými lahvemi podpálil sklady ve Varšavě a v Radomi. Následně se vydal do Česka, kde se podle vyšetřovatelů dopustil dalšího žhářského útoku na autobusové garáže. O pravděpodobnosti zapojení Ruska mluvil po útoku i premiér Petr Fiala (ODS).

„Tyto činy nařídila, dohlížela na ně a financovala osoba spjatá s ruskými zvláštními službami,“ tvrdí polská kontrarozvědka, podle které podobné případy zaznamenalo víc zemí střední a východní Evropy.