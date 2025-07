Oteplování přináší silnější a dražší turbulence. Inženýři hledají řešení

Na začátku června se dostalo letadlo společnosti Ryanair na lince z Berlína do Milána do silných turbulencí. Utrpělo při nich zranění osm lidí. Kapitán proto nouzově přistál v jižním Bavorsku. Na palubě stroje bylo 179 cestujících a šest členů posádky.

Zraněným bylo od dvou do 59 let. Devětapadesátiletá žena si stěžovala na bolesti zad. Další žena utrpěla tržnou ránu na hlavě a její dvouleté dítě pohmožděniny. Všechny tři převezli zdravotníci do nemocnice v Memmingenu, kde letadlo přistálo. Ostatní zranění podstoupili ošetření na místě.

Podobných případů v poslední době přibývá. Přesně podle předpovědí klimatologů.