Stranám a hnutím končí možnost přihlásit se do sněmovních voleb

Politické strany, hnutí a jejich koalice mají v úterý poslední šanci přihlásit se do letošních sněmovních voleb. Lhůta uplyne v 16:00. Do minulých sněmovních voleb před čtyřmi lety se úspěšně přihlásilo dvaadvacet uskupení, z nichž nejvíce hlasů získala koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před hnutím ANO, koalicí Pirátů se Starosty a hnutím SPD.

Strany mají možnost přihlásit se do voleb jen v některých krajích, snižují tak ale své šance na vstup do sněmovny. Pro menší a regionální strany představují sněmovní volby obvykle hlavně příležitost zviditelnit se během předvolební kampaně v rámci zákonem vymezeného prostoru vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Kandidátní listiny je třeba předložit krajským úřadům a pražskému magistrátu. Ty pak zkontrolují, zda strany a hnutí splnily všechny náležitosti požadované volebním zákonem. „Strany, které chtějí kandidovat ve všech krajích, musí podat čtrnáct kandidátních listin třinácti krajským úřadům a hlavnímu městu Praze,“ vysvětluje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Dodal, že poté poběží lhůta na přezkum jednotlivých kandidátních listin. Pokud vzniknou nesrovnalosti, dává krajský úřad volebním stranám lhůtu k doplnění.

„Mezní doba pro doplnění kandidátní listiny na základě výzvy je 14. srpna, a 15. srpna je poslední den, kdy registrační úřad vydá rozhodnutí buď o registraci kandidátní listiny, nebo o odmítnutí,“ uvádí Jirovec. Státní volební komise pak bude 19. srpna losovat čísla jednotlivých kandidátních listin. Do úterý volebního týdne, tedy do 30. září, je také podle něj termín pro to, kdy mají starostové jednotlivých měst a obcí zajistit volební lístky do poštovních schránek voličů. Volby se uskuteční 3. a 4. října.