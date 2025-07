PŘEHLEDNĚ: Vše, co potřebujete vědět ke korespondenčnímu hlasování

Čechům žijícím v zahraničí se letos vůbec poprvé otevírá možnost volit korespondenčně. Poštou by podle odhadů mohly odvolit desítky tisíc lidí. Ti už kvůli volbám do Poslanecké sněmovny nebudou muset cestovat na zastupitelský úřad, což pro část z nich znamenalo mnohahodinové přesouvání. Co vše je potřeba splnit pro odvolení poštou? Web ČT24 přináší potřebné informace k využití nové formy hlasování.

Češi v zahraničí budou mít v letošních volbách do Poslanecké sněmovny (vyhlášených na 3. a 4. října 2025) vůbec poprvé možnost volit poštou. Korespondenční volbu budou moci využít především ti z nich, kteří jsou za hranicemi republiky usídlení nebo za nimi žijí dlouhodobě. Podle odhadů ministerstva zahraničí jich je v současnosti zhruba šest set tisíc. Reálně by pak podle odhadů mohly korespondenčně odvolit desítky tisíc z nich. Volba poštou naopak není určena turistům, kteří se v zahraničí pohybují pouze dočasně.

„Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je třeba doručit příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy do 24. srpna 2025,“ upřesňuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Žádat je možné už nyní. Volič má na výběr hned z šesti možností, jak žádost podat. Vybírat může mezi osobním podáním na zastupitelském úřadu, podáním poštou, datovou schránkou, on-line žádostí přes Portál občana a využitím zmocněnce. Poslední šestou možností je podání žádosti prostřednictvím vybraných honorárních konzulátů.

Pro účast v korespondenční volbě je potřeba udělat několik kroků. První je zápis do zvláštního seznamu voličů, který vedou jednotlivá velvyslanectví a generální konzuláty. Pokud nebudou obsahovat jméno voliče, ten nebude moci poštou odvolit. Zápis je podmíněný tím, že volič zastupitelskému úřadu uvede bydliště v jeho obvodu. Tím ale nemůže být například hotelový pokoj při letní dovolené. Zahraniční studenti by naopak se zápisem neměli mít problém.

„Zápisem do zvláštního seznamu voličů dochází k vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů, který vede obecní úřad podle adresy trvalého pobytu voliče v České republice. Vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů trvá, dokud trvá zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů, a jeho důsledkem je, že volič nemůže na území Česka hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu, ledaže by do České republiky přicestoval s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem, u kterého je ve zvláštním seznamu voličů zapsán,“ vysvětluje Jirovec.

2. Žádost o korespondenční hlasování

Pokud už zvláštní seznam voličů jméno voliče obsahuje a prezident vyhlásil datum voleb, může volič požádat o možnost hlasovat korespondenčně. Žádost bude směrovat na velvyslanectví nebo generální konzulát, který ho ve zvláštním seznamu voličů vede.

Využít k tomu může stejné možnosti, které měl k dispozici při podávání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů. Ubude jen možnost podat žádost prostřednictvím honorárního konzulátu. Opět je potřeba dát pozor na čas. Pokud volič podává žádost písemně, musí tak učinit nejpozději 35 dní před volbami. Pokud bude žádost podávat osobně, musí tak učinit alespoň dva dny před volbami.

3. Obdržení písemností ke korespondenční volbě

Volby se blíží a volič obě žádosti úspěšně podal. Zastupitelský úřad tak může začít rozesílat písemnosti, které budou ke korespondenční volbě potřeba. Na cestu vyrazí nejpozději 8. září, tedy 25 dní před začátkem hlasování. V zásilce bude čekat návod ke korespondenční volbě, identifikační lístek voliče a dvě obálky – doručovací a úřední.

Chybět bude hlasovací lístek. Ten bude potřeba stáhnout a vytisknout z webu ministerstva vnitra. Jen pozor, aby byl ze správného kraje. Korespondenční hlasy se totiž budou započítávat do čtyř největších krajů.