Tisíce Čechů v cizině letos hodlají hlasovat korespondenčně

Tisíce českých občanů se již zapsaly na zvláštní seznam voličů, aby mohly v letošních volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat ze zahraničí. Poprvé budou moci lidé volit, aniž by museli osobně cestovat na ambasády v jednotlivých zemích. Na zvláštní seznam voličů je třeba se zapsat nejpozději do 24. srpna. Nejvíce lidí bude hlasovat korespondenčně z Bruselu a Londýna. Jejich hlasy budou započítávány ve čtyřech krajích, které byly určeny losem.