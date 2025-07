PŘEHLEDNĚ: Kde a jak požádat o voličský průkaz?

Způsoby podání žádosti

O voličský průkaz je možné požádat na obecním úřadě v místě, kde má volič trvalé bydliště. Žádost může podat na úřadě osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky datovou schránkou. „Standardní vzor žádosti je pak k dispozici na volebním webu ministerstva vnitra mv.gov.cz/volby,“ upřesňuje Krátoška.

Žádost lze podat i zjednodušeně on-line přes Portál občana. V takovém případě musí volič mít společně s trvalým pobytem v Česku i zřízenou datovou schránku fyzické osoby propojenou s Portálem občana. Do portálu je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů datové schránky nebo například přes bankovní identitu.

Kdy je možné o průkaz žádat?

Žádat o voličský průkaz je možné ode dne vyhlášení voleb prezidentem, tedy od 13. května. Poslední den, kdy je možné žádost podat osobně, je 1. října do 16:00. V případě podání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem či prostřednictvím datové schránky je tato lhůta o něco kratší, a to do 26. září do 16:00.