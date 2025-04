Invazní žravý sumeček znepokojuje české přírodovědce

V Česku je sumeček teprve dvacet let. Pochází se Severní Ameriky a do Evropy se dostal v 19. století. Rychle se šířil, ale české země měly štěstí, protože se jim vyhnul. Až do roku 2003. Tehdy byl do Česka zavlečený s násadou kapra z Chorvatska a této příležitosti dokázal využít.

Zatím největším problémem se stal na Vysočině. „V oblasti, jako jsou rybníky v okolí Telče, způsobuje sumeček černý výrazné hospodářské škody, přičemž odhady ztrát dosahují více než dvacet tisíc korun na hektar. V případě rybářských revírů se dokáže namnožit takovým způsobem, že daný revír přestane mít význam,“ popisuje vedoucí vědecký pracovník Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU).

„Jen pro představu, za čtyři dny se z rekreačního rybníku o rozloze 0,7 hektaru (jedno fotbalové hřiště) odlovilo 750 kilogramů sumečka, odpovídajících přibližně biomase jedna tuna na hektar. To je často víc než biomasa kaprů v chovných rybnících,“ doplňuje vědec.

Věda hledá řešení

Vědci z Akademie věd od roku 2018 sledují populaci sumečka černého v odstavených ramenech Labe. Spolupráce s místními rybářskými organizacemi a dalšími institucemi přinesla cenné poznatky o metodách regulace.

Pilotní studie z loňského roku, na které se podíleli i studenti z MENDELU, prokázala efektivitu různých odlovných technik, například odlov pod výpustí při výlovech do speciální sítě, do vrší, odlov plůdku do vrhací sítě či upraveným podběrákem. Nejúčinnější metodou se podle nich zatím jeví odlov do vrší, jímž odborní pracovníci vylovili z pěti rybníků v okolí Telče 2,2 tuny dospělých sumečků černých, což odpovídá 57 tisícům kusů.

„Před pěti lety jsme znali jenom dvě místa výskytu sumečka černého. Dnes máme zmapovány lokality jeho výskytu v Mělníku, Telči, Kroměříži, Prostějově a Pasohlávkách a v důkladném monitoringu stále pokračujeme. Rekreační rybáři, ale i ‚nerybáři‘ by se měli řídit platnou legislativou a v žádném případě by neměli sumečky ani jiné invazní druhy ryb vypouštět a rozšiřovat do dalších vod,“ upozorňuje Pavel Jurajda.