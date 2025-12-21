Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Na Štědrý den bude otevřená asi třetina gastronomických podniků v Česku, včetně restaurací. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. V Praze bude v provozu dokonce až čtyřicet procent podniků. Restaurace, které ČT oslovila, hlásí prakticky plnou obsazenost. Popularitu návštěv 24. prosince potvrdil i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Nejčastějšími hosty jsou lidé nad 40 let, většinou bez dětí.

Kromě štědrovečerní klasiky, tedy kapra s bramborovým salátem, nabízejí restaurace i gastronomické speciality pro hosty, kteří ryby rádi nemají. Poptávka během Vánoc roste i po rozvážkových službách. Zájem o ně ale vrcholí už v období adventu, naopak Štědrý den je klidný.

„Na šneky do restaurace kousek od centra chodíme na Štědrý den s manželkou pravidelně, je to taková naše tradice. Nemusíme se o nic starat v kuchyni a je to navíc takové milé zpestření, není to pak takový stereotyp,” říká Ladislav Pospíšil z Prahy, který se svou ženou takto slaví 24. prosinec už několik let. „Jsou lidé, kteří raději jdou mimo domov, zajdou do restaurace a tam stráví Štědrý večer, aniž by museli připravovat večeři. Tento trend pokračuje a určitě platí i nadále,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Tento přístup volí podle oslovených restaurací nejčastěji věkové skupiny nad čtyřicet let. „Kolem třiceti procent jsou prarodiče a staré páry. Zbytek jsou kolem čtyřiceti let. Jedná se o starší lidi bez dětí, kterým nedělá problém být na Štědrý den mimo domov. Děti tu máme výjimečně,” říká manažerka Veronika Maščeníková z EFI Hostinec Osmec v Brně. Podobnou zkušenost má i manažerka plzeňské Restaurace U Pramenů Ivana Walterová. „Většinou sem lidé chodí na širší rodinná setkání. Mívají tu dospělé děti. Ti z nižších věkových kategorií tu nebývají vůbec,“ popisuje.

Otevřít na Štědrý den je už tradicí

Podle ředitele tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka Vladimíra Sirotka bude v Praze na Štědrý den otevřených zhruba čtyřicet procent gastro podniků. Pražská restaurace U Malířů 1543 nabízí štědrovečerní menu už od roku 1990 a každým rokem je restaurace plně obsazená. Součástí pětichodového štědrovečerního menu je zde například pstruh nebo křepelka.

Plnou kapacitu má i restaurace Brick’s v Praze, která štědrovečerní menu nabízí už čtvrtým rokem. „Máme zcela vyprodáno, a to s rekordním předstihem. Z kapacitních důvodů už přijímáme pouze záznamy na waiting list,“ říká jeden z manažerů restaurace Filip Polanský. Restaurace přitom své rezervační systémy otvírají už koncem léta nebo začátkem září. Zájem je podle nich stejně jako loni velký už od začátku.

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa
Ilustrační snímek

Mimo Prahu otevře jen čtvrtina podniků, zájem ale bude

Vladimír Sirotek odhaduje, že mimo Prahu bude otevřeno zhruba 25–28 procent podniků. V restauracích ale prázdno rozhodně nebude, například manažerka restaurace Liberecká výšina Denisa Šulcová si zájem hostů chválí. „Každý rok máme hodně lidí, takže předpokládám, že to bude tento rok ještě víc,“ uvedla.

Více zákazníků očekává i restaurace U Pramenů v Plzni. „Vzhledem ke zkušenosti z předchozích let předpokládáme, že i letos se nám povede využít téměř plnou kapacitu restaurace,“ komentuje manažerka plzeňské restaurace Ivana Walterová.

Podobně to má i restaurace Jiřinka v Dolní Moravě. „Letos očekáváme opět mírné navýšení zájmu, protože mnoho našich stálých hostů se vrací a přibývají i noví, kteří nás chtějí o svátcích poprvé vyzkoušet,“ říká provozní restaurace Jiřinka Vítek Kameník.

Plno bude i v ostravské restauraci La Brasserie v Imperial Hotel, kde si hosté rezervují stůl i s ročním předstihem a v tuto chvíli zájemci už nemají šanci rezervaci získat.

I v restauracích je zájem o klasiku, kapr nebo řízek nesmí chybět

Restaurace nabízí klasické štědrovečerní menu, ale vycházejí vstříc i lidem, kteří rybám příliš neholdují. Příkladem je třeba EFI Hostinec Osmec v Brně. „Většina hostů si pochutná na kapří polévce a k tomu smažený kapr. Tomu, kdo nekonzumuje ryby, tak vždy připravujeme telecí smažený řízek. Bramborový salát nesmí samozřejmě chybět,“ uvádí manažerka restaurace Veronika Maščeníková.

Také La Brasserie v Imperial Hotel Ostrava má nabídku pro milovníky kapra i jeho odpůrce. „Hosté si mohou nakombinovat menu dle vlastní chuti – na výběr mají ze tří předkrmů, polévek, čtyř hlavních chodů a tří dezertů,” říká marketingová manažerka hotelu Klára Daňková.

Během svátků lidé více plýtvají potravinami. Expertka radí, jak tomu předejít
Ilustrační foto

V restauraci Červený Jelen v Praze bývá každoročně největší zájem o kapra, řízek, ale i smaženého candáta nebo steaky. Podnik letos nabídku zpestřil o takzvaný family sharing dinner, tedy sdílené rodinné stolování, kde si hosté vyberou několik pokrmů a ze společných misek a talířů položených doprostřed stolu si pak nabírají podle chuti.

Speciální menu mají nachystané i v pražské restauraci Brick’s. „České Vánoce mají obrovské kouzlo a chuťovou hloubku. Pracujeme s klasickými recepty a surovinami, ale posouváme je do modernějšího stylu, aby si je mohli užít Češi i zahraniční hosté,“ popisuje šéfkuchař Tomáš Vystrčil restaurace.

A co se průměrné útraty týká, tak podle Vladimíra Sirotka ze systému Dotykačka utratí Češi v restauracích během Štědrého dne v průměru 770 korun na jednu účtenku. V Praze je to pak o něco více, průměrná útrata tady vychází na 1048 korun.

Rozvážkové služby mají shon už před Vánoci

Na rozdíl od restaurací si na Štědrý den oddychnou rozvážkové služby. Ty mají nejvíce práce už před Vánoci v období adventu, na Štědrý den už objednávek ubývá. „Vrchol přichází zhruba týden před Vánoci. Naopak 23. a 24. prosince obvykle sledujeme pokles poptávky po jídlech z restaurací, protože lidé dávají přednost domácí přípravě štědrovečerní večeře a často také odjíždějí mimo města za rodinami,“ uvádí vedoucí komunikace Wolt pro Českou a Slovenskou republiku Tomáš Kubík.

Zájem ale i přesto zůstává především v metropoli. „Největší zájem je dlouhodobě v Praze, která je kosmopolitní a kde část obyvatel Vánoce neslaví vůbec nebo je slaví jinak než tradiční české domácnosti,“ vysvětluje generální manažer Bolt Food pro Českou republiku Jakub Hostačný. Naopak v menších regionech je podle něj objednávek viditelně méně.

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

