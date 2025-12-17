Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
„Na dálkové linky máme připraveno okolo sedmdesáti posilových vozů, což znamená dalších téměř pět tisíc dodatečných míst k sezení,“ informuje mluvčí Českých drah (ČD) Filip Medelský. Společnost dle něj registruje největší poptávku po jízdenkách z Prahy na Moravu. Posilovat plánují ČD například spoje do Ostravy, ve kterých cestující od 14. prosince nemohou cestovat bez místenky. „Počítáme nicméně i s posilami na dalších linkách, jako jsou vlaky na jih Čech R17 a Ex7 nebo linka R15 na sever Čech,“ doplnil.
Stovky míst denně přidává do prodeje i společnost RegioJet. „Posílení se týká především frekventované linky Praha–Ostrava–Košice, ale také spojů z Prahy do Brna, Bratislavy, Vídně či Budapešti,“ popisuje mluvčí dopravce Lukáš Kubát. Například soupravy mířící z Prahy do Košic jsou podle webu společnosti v tuto chvíli už často vyprodané, nebo v nich zbývají poslední volná místa. Podobná situace panuje také na trase mezi českou a maďarskou metropolí, plná je i přibližně polovina spojů z Prahy do Vídně.
Tradičně vytížené
Leo Express kolem Vánoc vysílá na trať stejný počet vozů jako obvykle. „Spoje jsou tradičně vytížené, ale cestující v nich stále najdou volná místa,“ uvedl ve středu mluvčí společnosti Emil Sedlařík.
Někteří dopravci upozorňují, že by už měli pasažéři myslet i na návrat zpět do hlavního města. „Také povánoční vlaky se velmi rychle plní, zejména v neděli 28. a v pondělí 29. prosince. Zvýšená poptávka se očekává rovněž po novoročních oslavách,“ upozornil Kubát z RegioJetu. Společnost proto podle něj plánuje posílit právě i povánoční spoje.