Změnily se jízdní řády na železnici

3 minuty
Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.