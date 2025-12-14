Změnily se jízdní řády na železnici


Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády
Přesně před 90 lety abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První hlava československého státu se v polovině třicátých let minulého století potýkala se zdravotními problémy i s hledáním svého nástupce, kterým se nakonec stal Edvard Beneš.
Předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaela Šebelová doufá, že kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ve vládě nebude. Nemá na to podle ní morální kredit. „Pokud je opravdu Andrej Babiš (ANO) chlap a hne se v něm svědomí, tak Turkovo jméno nikdy na Hrad nepřinese, ale problém je v tom, že potřebuje hlasy Motoristů k nevydání,“ podotkla. Kdyby byl Turek tak špatným člověkem, nebude v Evropském parlamentu a nebude mít preferenční hlasy, jaké měl, řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Domnívá se, že Turek je klasický politik, zřejmě emotivního rázu, který říká věci na rovinu. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou debatovali také o vztazích USA a Evropy nebo o ruské invazi na Ukrajinu.
Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Česko bude mít od pondělního rána novou vládu. Prezident Petr Pavel jmenuje zatím patnáctičlenný kabinet Andreje Babiše (ANO). Ten vystřídá končící kabinet Petra Fialy (ODS). Většinu ve vládě získá vítěz říjnových voleb, hnutí ANO. Kromě křesla premiéra bude mít osm ministrů. Tři členy kabinetu zatím obsadí Motoristé a stejný počet i hnutí SPD. Koaliční smlouva sice garantuje Motoristům celkem čtyři posty. Šéf strany Petr Macinka ale bude dočasně spravovat dva resorty, a to zahraničí a životního prostředí. Filipa Turka Babiš kvůli zdravotním problémům nenavrhl. Prezident ho do ministerské funkce jmenovat nechce.
Nová vláda chce přepracovat návrh státního rozpočtu na příští rok, v němž podle ní chybí až 96 miliard korun. Ekonomové v pořadu Otázky Václava Moravce upozornili, že případné nepokryté jednotky či nižší desítky miliard nejsou v celkovém objemu výdajů zásadním problémem. Větší rizika vidí v přesunech peněz mezi kapitolami a v omezeném přínosu hospodářského růstu pro státní kasu. Podle končícího náměstka ministra financí Tomáše Holuba je rozpočet již tak napjatý a prostor pro manévrování je velmi omezený. Debatoval s předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy Michalem Skořepou.
Systém vymáhání výživného nebude po změně trestního zákoníku k 1. lednu 2026 podle zákonodárkyň vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů funkční. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) proto připraví novelu předpisu, který byl přijat letos v létě. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v Otázkách Václava Moravce vyzvala nastupující koalici, aby se změnou počkala alespoň na analýzu dopadů nových paragrafů. Délka legislativního schvalování návrhu umožní podle Mračkové Vildumetzové dostatečnou diskusi nad změnou i analýzu prvních dopadů.
Pohřešovaný chlapec ze Zlínska byl asi unesen, policie zadržela jednoho muže

Chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesený a vězněný na chatě v obci Žlutava. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla na síti X. Dříve policisté uvedli, že nalezený chlapec je v pořádku a byl převezen na zdravotní vyšetření. Našli ho kolem 14:00.
Stát podle Decroix nemá možnosti, jak Babišovo řešení střetu zájmů kontrolovat

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) podle ministryně spravedlnosti v demisi Evy Decroix (ODS) chce vyřešit svůj střet zájmů právní konstrukcí, kterou český právní řád nezakazuje, ale zároveň pro ni nemá konkrétní paragrafy. Takzvaný slepý fond totiž není v tuzemsku právně ošetřen, řekla v Otázkách Václava Moravce. Končící šéfka resortu má obavy, že stát nemá dost možností kontrolovat, jestli je řešení střetu zájmů dostatečné. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé sobě) s tím nesouhlasí.
