Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

Americké San Francisco v sobotu zasáhl výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady v tomto kalifornském městě vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, informuje agentura AFP. Do tmy se ponořila část pobřeží, kde sídlí velké technologické firmy a kde žije více než 800 tisíc lidí.
Výpadek způsobil problémy ve veřejné dopravě, nefungovalo mnoho semaforů. V ulicích byl silný provoz, ke kterému přispělo i to, že se lidé vydali na vánoční nákupy. Mnoho obchodů a podniků bylo nuceno zavřít a jindy rušné obchodní zóny se podle listu San Francisco Chronicle vyprázdnily.
Policisté museli řídit provoz křižovatkách. Robotické vozy taxi společnosti Waymo přerušily podle některých médií provoz. Zůstaly stát v ulicích, čímž ještě situaci v dopravě zkomplikovaly.
„Pracujeme se záchranářskými týmy a zástupci města na výpadku elektřiny v San Francisku, který se dotkl asi 130 tisíc zákazníků,“ oznámil hlavní dodavatel elektřiny ve městě, společnost Pacific Gas & Electric. Mluvčí firmy později doplnila, že obnovování dodávek elektřiny se očekává v neděli večer.
Starosta města Daniel Lurie vyzval obyvatele, aby pokud možno nikam nevyjížděli. „Blíží se déšť a je večer. Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma a my vás budeme informovat o tom, co se děje,“ vzkázal starosta. Příčinou výpadku byl podle něj požár na transformátorové stanici. Dodal, že není jasné, kdy budou mít všichni odběratelé znovu elektřinu.