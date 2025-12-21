Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké San Francisco v sobotu zasáhl výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady v tomto kalifornském městě vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, informuje agentura AFP. Do tmy se ponořila část pobřeží, kde sídlí velké technologické firmy a kde žije více než 800 tisíc lidí.

Výpadek způsobil problémy ve veřejné dopravě, nefungovalo mnoho semaforů. V ulicích byl silný provoz, ke kterému přispělo i to, že se lidé vydali na vánoční nákupy. Mnoho obchodů a podniků bylo nuceno zavřít a jindy rušné obchodní zóny se podle listu San Francisco Chronicle vyprázdnily.

Policisté museli řídit provoz křižovatkách. Robotické vozy taxi společnosti Waymo přerušily podle některých médií provoz. Zůstaly stát v ulicích, čímž ještě situaci v dopravě zkomplikovaly.

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS
Ilustrační snímek

„Pracujeme se záchranářskými týmy a zástupci města na výpadku elektřiny v San Francisku, který se dotkl asi 130 tisíc zákazníků,“ oznámil hlavní dodavatel elektřiny ve městě, společnost Pacific Gas & Electric. Mluvčí firmy později doplnila, že obnovování dodávek elektřiny se očekává v neděli večer.

Starosta města Daniel Lurie vyzval obyvatele, aby pokud možno nikam nevyjížděli. „Blíží se déšť a je večer. Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma a my vás budeme informovat o tom, co se děje,“ vzkázal starosta. Příčinou výpadku byl podle něj požár na transformátorové stanici. Dodal, že není jasné, kdy budou mít všichni odběratelé znovu elektřinu.

Výběr redakce

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

před 17 mminutami
Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

Vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů nabírají zpoždění až devadesát minut

10:15Aktualizovánopřed 18 mminutami
Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

před 57 mminutami
Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

před 1 hhodinou
Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

před 2 hhodinami
Vláda plánuje změny u dálničních známek

Vláda plánuje změny u dálničních známek

před 3 hhodinami
Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

06:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Francisku kvůli výpadku bez proudu

Americké San Francisco v sobotu zasáhl výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady v tomto kalifornském městě vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, informuje agentura AFP. Do tmy se ponořila část pobřeží, kde sídlí velké technologické firmy a kde žije více než 800 tisíc lidí.
před 17 mminutami

Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

Devět lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění při střelbě, kterou rozpoutali v noci na neděli neznámí zločinci před nočním podnikem poblíž jihoafrického Johannesburgu, uvedl podle agentury Reuters místní zpravodajský web SABC News. Policisté po útočnících pátrají, motiv krveprolití zatím není jasný.
06:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Putin je připraven jednat s Macronem, uvedl mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentur Reuters a AFP v neděli uvedl, že ruský vládce Vladimir Putin je připraven na jednání s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud bude oboustranná vůle. Macron podle AFP v pátek během summitu Evropské unie řekl, že bude užitečné opět s Putinem mluvit.
před 5 hhodinami

USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Informuje o tom agentura AFP. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, v sobotu se sešli s ruskou stranou. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev novinářům řekl, že jednání byla konstruktivní a budou pokračovat v neděli.
před 8 hhodinami

USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely

Bezpečnostní složky Spojených států se v sobotu v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Informovala o tom média a později to potvrdila americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová. Dodala, že se jednalo o tanker, který naposledy kotvil ve Venezuele.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ukrajinci jednali s Američany

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace mají naplánováno i sobotní setkání. Do Miami mezitím přicestoval ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev na jednání s americkou stranou.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Sanatorium v Pirně připomíná oběti nacistického programu Eutanazie

Tento týden si lidé připomněli první oběti nacistických likvidačních transportů. Z českých zemí vyjely před 85 lety. Jednalo se o tři stovky lidí, kteří byli převážně duševně a fyzicky nemocní. Zemřeli v německém ústavu v Pirně kousek za hranicemi v rámci programu nazvaného Eutanazie. Vystavené fotografie tam připomínají pouhý zlomek všech obětí. „První pacienti toho ‚sanatoria’ byli mimo jiné Židé. Proto je to klíčová věc, která vede k té tragické historii, kdy na konci máme šest milionu mrtvých. A ten nenápadný začátek je tady,“ uvedl ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
před 13 hhodinami

Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě

Japonsko posiluje kvůli napětí s Čínou obranu na souostroví Okinawa. Peking zvyšuje tlak, aby donutil premiérku Sanae Takaičiovou odvolat výrok, že útok na Tchaj-wan by mohl vyvolat reakci japonské armády. Čínská stíhačka nedávno namířila radar navádějící střely před palbou na japonské letouny nad mezinárodními vodami. Na Okinawě se nachází sedmdesát procent amerických vojenských základen v zemi.
před 14 hhodinami
Načítání...