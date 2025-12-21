Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard


Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko, sdělil v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

Česko na muniční iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí o muniční iniciativě jednat s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna ale poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala i šéf hnutí Tomio Okamura reagovali tím, že peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. V neděli to Fiala zopakoval. Zůna se podle něj musí s projektem seznámit. „Sedí ve vládě, kde mu jasně bylo řečeno i panem premiérem, že muniční iniciativu Česká republika nebude dělat. Jestli ji někdo chce dělat, ať ji dělá NATO samo,“ řekl Fiala. Zůnovo páteční vyjádření označil jako neobratné.

„Bez politické podpory takhle významná věc dělat nejde. Co se týče marží, transparentnosti, peněz, vždy s tím souhlasil ten, kdo peníze dává,“ podotkl Lipavský.

V polovině října tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že na iniciativu dárci věnovali 93,3 miliardy korun. „Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group,“ řekla také. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní tehdy 1,7 miliardy korun.

