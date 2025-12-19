Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna


19. 12. 2025Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
36 minut
Jaromír Zůna (nestr. za ANO) o směřování a prioritách Ministerstva obrany
Zdroj: ČT24

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ doplnil. Resort obrany bude dle Zůny zároveň dále pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech. Prioritou bude protivzdušná obrana.

„Podpora Ukrajiny bude pokračovat. Stojíme na straně Ukrajiny, je to země, která se brání a agresorem je Rusko. To je základ. Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ řekl Zůna.

„Optimální řešení z těch, která byla na stole, je, aby si Evropská unie půjčila prostředky na finančním trhu a potom je splácela. A to s tím, že ručení za tuto půjčku bude na dobrovolné bázi členských států EU,“ doplnil ministr s odkazem na oznámení Unie, že Ukrajině půjčí devadesát miliard eur (asi 2,2 bilionu korun).

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit
Volodymyr Zelenskyj

Bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu Zůna nedávno po jednání s prezidentem Petrem Pavlem prohlásil, že Česko by mělo vydávat peníze na obranu účelně a tak, aby mohly pokračovat modernizační projekty.

Ministr nevyloučil, že se pod jeho vedením změní priority modernizace, soustředit by se vláda v souladu s programovým prohlášením měla na protivzdušnou obranu. V oblasti obrany je podle Zůny tlak na systémové změny, protože běžná organizační opatření nebudou stačit.

V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem
Kandidát SPD na post ministra obrany Jaromír Zůna

Otázky ohledně Ukrajiny

Zůna byl na post nominován jako odborník za hnutí SPD. Strana pod vedením předsedy sněmovny Tomia Okamury prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy.

Ministr obrany se předminulý týden po jednání s prezidentem na Hradě vyhýbal otázkám ohledně svého postoje k Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Tuzemsko podle něj bude sledovat vývoj konfliktu a to, jak se posunují snahy o mírové řešení. „Pokud berete pojmy hrozba, riziko, ohrožení, Rusko je v každém případě v kategorii hrozby,“ odpověděl na dotaz, zda vidí Moskvu jako hrozbu.

Muniční iniciativu, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, před volbami silně kritizoval Babiš a sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Zůna po jednání s prezidentem uvedl, že považuje za legitimní požadavek na posouzení iniciativy.

Pomoc Ukrajině oslabí, píší v zahraničí o nové vládě
Nově jmenovaná vláda Andreje Babiše (ANO) na snímku s prezidentem Petrem Pavlem, 15. prosince 2025

Výběr redakce

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

10:10Aktualizovánopřed 4 mminutami
Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

09:26Aktualizovánopřed 6 mminutami
Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

03:10Aktualizovánopřed 11 mminutami
Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, tvrdí policie

Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, tvrdí policie

před 1 hhodinou
Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, píše Axios

Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, píše Axios

00:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy

Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy

02:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
D1 je po desítkách let kompletní. Otevírá se poslední úsek u Přerova

D1 je po desítkách let kompletní. Otevírá se poslední úsek u Přerova

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

Společnost ČEPS oznámila, že masivní výpadek elektřiny v Česku z letošního 4. července způsobil unikátní souběh dvou nesouvisejících událostí. Jednou byl mimo jiné pád fázového vodiče na vedení V411 kvůli chybné montáži, další pak náhlý pokles výkonu elektráren a výpadek zdrojů v severozápadních Čechách. Výpadek v létě postihl velkou část tuzemska – bez elektřiny se dočasně ocitla část Prahy a čtyři další kraje.
10:10Aktualizovánopřed 4 mminutami

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ doplnil. Resort obrany bude dle Zůny zároveň dále pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech. Prioritou bude protivzdušná obrana.
09:26Aktualizovánopřed 6 mminutami

Pospíšil apeluje na pomoc Ukrajině. Ševčík odmítá peníze na zbraně

„Je nutné pomoci Ukrajině, aby (ruský vládce Vladimir) Putin nepostupoval dále do vnitrozemí a neblížil se tím i hranici Evropské unie a NATO,“ varoval poslanec a 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Miroslava Ševčíka (za SPD) Ukrajina potřebuje peníze „mimo jiné na své korupční skandály“. Připomněl i nutnost co nejrychlejšího konce války. O summitu lídrů EU i možném využití ruských aktiv hovořili v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou.
před 1 hhodinou

Během svátků lidé více plýtvají potravinami. Expertka radí, jak tomu předejít

Plýtvání potravinami je dlouhodobým problémem, který má ekonomické i environmentální dopady. V období Vánoc navíc lidé jídlem plýtvají více než jindy během roku. Zbytečnému vyhazování potravin se nicméně dá předejít. „Pokud domácnosti začnou plánovat střízlivěji a nakupovat s rozvahou, může se objem odpadu velmi výrazně snížit, aniž by se musely vzdát sváteční atmosféry,“ míní Lucie Veselá z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která se problematikou dlouhodobě zabývá.
před 2 hhodinami

Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

Prezidenti a premiéři zemí EU se v Bruselu shodli na závěrech summitu Evropské rady kromě části o Ukrajině, o jejímž financování na příští dva roky se ve čtvrtek večer stále rokovalo a výsledek zůstával nejasný. Na summitu během dne promluvil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na summitu zastupuje nový premiér Andrej Babiš (ANO), který o reparační půjčce pro Kyjev jednal s maďarským a slovenským protějškem.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Někde mají i noční směny. Pálenice jedou naplno

Provozovatelé pálenic teď mají díky dobré úrodě ovoce napilno. Například Obecní pálenice v Řepištích na Ostravsku se rozjela v půlce srpna a je v provozu každý den, třikrát týdně má dokonce noční směnu. Takový režim tu naposledy pamatují v roce 2018. Pálení ovoce vychází na konec podzimu kvůli dlouhému kvašení, které může trvat až dvacet týdnů. Na sektor však dopadá postupné navyšování spotřební daně. Ta rostla loni a letos o deset procent ročně, v roce 2026 se zvýší o dalších pět procent. Litr pálenky tak letos vyjde na 220 korun, příští rok to bude ještě více. Vyšší daň vede podle provozovatelů pálenic k nárůstu nelegálního domácího pálení, které je nebezpečné kvůli riziku možného výbuchu. Navíc může výsledný destilát potenciálně ohrozit zdraví konzumentů.
před 3 hhodinami

D1 je po desítkách let kompletní. Otevírá se poslední úsek u Přerova

Po letech plánování, sporů a stavebních komplikací otevře Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek v poledne poslední chybějící část dálnice D1. Úsek mezi Říkovicemi a Přerovem je dlouhý 10,1 kilometru. Oproti původnímu plánu se jej podařilo zprovoznit o téměř tři měsíce dříve. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jde o významnou událost pro celou tuzemskou dálniční síť i veřejnost. Přínos tohoto úseku D1 pro střední Moravu považuje za zásadní.
před 4 hhodinami

Inspekce: Prodej alkoholu nezletilým je na vánočních trzích nejčastějším prohřeškem

Desítky kontrol na vánočních trzích naplánovala před koncem roku Česká obchodní inspekce. Zaměřuje se při nich hlavně na prodej alkoholu nezletilým, který je podle inspektorů nejčastějším problémem, ale i na poctivost stánkařů.
před 13 hhodinami
Načítání...