Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ doplnil. Resort obrany bude dle Zůny zároveň dále pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech. Prioritou bude protivzdušná obrana.
„Podpora Ukrajiny bude pokračovat. Stojíme na straně Ukrajiny, je to země, která se brání a agresorem je Rusko. To je základ. Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ řekl Zůna.
„Optimální řešení z těch, která byla na stole, je, aby si Evropská unie půjčila prostředky na finančním trhu a potom je splácela. A to s tím, že ručení za tuto půjčku bude na dobrovolné bázi členských států EU,“ doplnil ministr s odkazem na oznámení Unie, že Ukrajině půjčí devadesát miliard eur (asi 2,2 bilionu korun).
Bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu Zůna nedávno po jednání s prezidentem Petrem Pavlem prohlásil, že Česko by mělo vydávat peníze na obranu účelně a tak, aby mohly pokračovat modernizační projekty.
Ministr nevyloučil, že se pod jeho vedením změní priority modernizace, soustředit by se vláda v souladu s programovým prohlášením měla na protivzdušnou obranu. V oblasti obrany je podle Zůny tlak na systémové změny, protože běžná organizační opatření nebudou stačit.
Otázky ohledně Ukrajiny
Zůna byl na post nominován jako odborník za hnutí SPD. Strana pod vedením předsedy sněmovny Tomia Okamury prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy.
Ministr obrany se předminulý týden po jednání s prezidentem na Hradě vyhýbal otázkám ohledně svého postoje k Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Tuzemsko podle něj bude sledovat vývoj konfliktu a to, jak se posunují snahy o mírové řešení. „Pokud berete pojmy hrozba, riziko, ohrožení, Rusko je v každém případě v kategorii hrozby,“ odpověděl na dotaz, zda vidí Moskvu jako hrozbu.
Muniční iniciativu, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, před volbami silně kritizoval Babiš a sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Zůna po jednání s prezidentem uvedl, že považuje za legitimní požadavek na posouzení iniciativy.