V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

Vedení armády v úterý na každoročním velitelském shromáždění probírá priority na příští rok. Setkání úvodním projevem zahájil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ten poznamenal, že v české armádě ani společnosti stále není dostatečný pocit urgence. Příprava na válku je podle něj kontinuální a nikdy nekončící proces. S tím, že ve společnosti není dostatečný pocit urgence, souhlasil i prezident Petr Pavel. Projev přednesla také ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).
„Hrozba ze strany Ruska narůstá, všichni vojáci v naší armádě musí být připraveni na boj, mít a znát svůj operační úkol. Příprava na válku je kontinuální a nikdy nekončící proces,“ prohlásil Řehka. S Moskvou se podle něho „nedomluvíme u piva“. „S Ruskem se domluvíme jen z pozice síly,“ zdůraznil. Rusko je podle něho navíc stále agresivnější a zkouší, kam až může zajít.
Řehka také poznamenal, že nejdůležitější je personál, protože „celá armáda je jen o lidech“. Připomněl, že armáda má letos rekordní nábor, avšak stále chybí téměř sedm tisíc vojáků. Podle náčelníka generálního štábu navíc Česko nemá dostatečnou zálohu ozbrojených sil. Armádě navíc podle Řehky nenahrávají ani podmínky, ve kterých se pracuje, včetně organizační kultury, a to i na ministerstvu obrany.
Řehka rovněž doplnil, že je naprosto legitimní se ptát, zda nynější model ozbrojených sil odpovídá naší době a bezpečnostní situaci v Evropě. „Já si myslím, že nikoliv. Ale na politické úrovni zatím nebyla odvaha tohle téma otevřít,“ podotkl.
Problémy přetrvávají, řekl Pavel
K tématu Ukrajiny se dostal i prezident Pavel. Pokud se rýsují nějaké vyhlídky na konec války na Ukrajině, směřují k těžkému kompromisu, který bude mít zásadní dopad na celou Evropu, uvedl. Problémy podle hlavy státu přetrvávají i v bezpečnostních vztazích v Evropě. „Bezpečnost na Ukrajině je podmnožinou evropské bezpečnosti,“ poznamenal Pavel.
Považuje za důležité s Ruskem hovořit o bezpečnosti od Severního ledového oceánu až po Černé moře či o obnovení smluv, které chránily bezpečnost evropských občanů. Jinak podle něj lze dříve či později očekávat další konfrontace. Podotkl také, že Kreml nemá zájem na mírové koexistenci, o čemž je podle něj důležité hovořit uvnitř společnosti.
V souvislosti s tím zmínil i programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Připomněl, že nezmiňuje Rusko jako hrozbu či spojeneckou odpovědnost.
Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.
Na posledním shromáždění Řehka s Černochovou hovořili zejména o problémech s náborem vojáků, ale i lidí v civilní části resortu obrany. Náčelník generálního štábu tehdy avizoval, že armáda vypracuje analýzu, ze které vzejde vojenské doporučení pro politiky, jak problém řešit. Armádní špičky se v únoru věnovaly také aktuální bezpečnostní situaci nebo plánovaným nákupům.