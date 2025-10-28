Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
Současný kabinet zmiňoval postupné navyšování kvůli nutné modernizaci a závazkům vůči spojencům v NATO.
ANO podle Schillerové nezpochybňuje vydávání dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, jejichž uzákonění v roce 2023 podpořilo, peníze se ale musí vynakládat efektivně.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v úterý řekl, že z výdajů na obranu se nesmí stát „hon za procenty“. Nákupy podle něj musejí být transparentní, odpovídat tomu, co potřebuje armáda a tomu, co je potřeba v rámci spojeneckých sil NATO. Posílit se podle něj musí protivzdušná a protidronová obrana.
Plánovaný růst obranných výdajů
Členské země NATO se letos v červnu na summitu NATO v Haagu dohodly na zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP do roku 2035. Předseda ANO Andrej Babiš v minulosti uvedl, že nové cíle nejsou realistické. Končící vláda SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN letos v březnu přijala usnesení, podle kterého porostou obranné výdaje do roku 2030 o 0,2 procenta HDP ročně na tři procenta HDP.
Končící premiér Petr Fiala (ODS) v úterý také řekl, že doufá, že dosavadní opozice se po výhře ve volbách bude chovat odpovědněji a bude se starat o bezpečnost Česka. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) doufá, že pro budoucí vládu bude bezpečnost stejnou prioritou jako pro končící kabinet a že najde dostatek prostředků, aby se mohlo pokračovat v modernizaci armády.
„Jsem bytostně přesvědčen o tom, že jakákoli další vláda, která tady bude a bude aspoň trochu odpovědná, tak bude obranu České republiky podporovat dál,“ uvedl náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.