Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.

Pořad Zóna ČT24 se věnoval také typům dronů, kterými Ukrajina cílí třeba na ruské rafinerie, pozemním dronům a ukrajinskému Chersonu, jenž je častým terčem zase ruských útoků bezpilotními letouny. Podíval se na konec vrtulníků Mi-8 v armádě nebo naopak na novinku v českém letectvu – dva nové stroje tuzemské výroby. A rozebral i největší jaderné cvičení NATO.

Na Litoměřicku hoří hala se zábavní pyrotechnikou

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru skladovací haly v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku, požární poplach už zvýšili na třetí ze čtyř stupňů a povolali další jednotky. Byly potřeba další cisterny s vodou, v hale je uskladněna zábavní pyrotechnika, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Zatím podle něj nejsou na místě hlášeni žádní zranění. Zasahující hasiči zaznamenali i exploze, uvedl.
Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.
„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že na úrovni vyjednávacích týmů se subjekty vznikající vlády ohledně programu dohodly. U všech stran ale ještě dojde k debatě na úrovni vedení, což může přinést dílčí změny. „V zásadě jsme ale hotovi,“ uvedl pro ČT. Předseda hnutí Andrej Babiš představí v pondělí prezidentovi Petru Pavlovi minimálně hlavní teze programu. V sobotu ANO, SPD a Motoristé jednali on-line o vědě a digitalizaci.
Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze

Lednová valorizace penzí vyjde stát podle odhadů na více než dvaadvacet miliard korun. Vyplývá to z dat, která má ČT k dispozici. Podle zástupců vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů půjde o poslední navýšení dle současných pravidel, kdy se započítává inflace a třetina růstu reálných mezd. Příště to má být jako v minulosti polovina růstu reálných mezd. Vláda chce také upravit věk odchodu do penze i předčasné důchody u náročných profesí.
Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr

Silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu má zasáhnout v neděli většinu Čech. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Noc na neděli bude o hodinu delší

O víkendu skončí letní čas a začne standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní. V neděli ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 02:00, noc tak bude o hodinu delší. Zimní čas bude platit následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.
Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun sídla do zahraničí. Začínající inovativní firmy v tuzemsku totiž podle dat start-upové asociace nemají vhodné podmínky pro rozvoj. Jde přitom o firmy v oborech jako IT, průmysl nebo zdravotnictví, tedy v odvětvích, která by se podle české odborné veřejnosti měla rozvíjet přednostně.
Metro C v centru Prahy o víkendu nepojede, nahradí ho tramvaje

Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží – Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky, napsal na webu dopravní podnik.
