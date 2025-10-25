Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Rusko, Ukrajina a její spojenci překotně vyvíjejí nové modely dronů a strategii jejich nasazení. Dříve proces trval roky nebo měsíce a dnes je okolnostmi urychlen na týdny. Rusko-ukrajinská válka navíc neustále dokazuje, že bezpilotní letouny se staly zcela neoddělitelnou součástí moderních konfliktů. Krok s nejnovějšími trendy drží i vývojáři z české aerorozvědky. Díky kontaktům s frontovými jednotkami disponují zkušenostmi, které jim umožňují stavět konkurenceschopné stroje. Zóna ČT24 nahlédla přímo do vývojové laboratoře nejnovějších modelů české aerorozvědky.
Pořad Zóna ČT24 se věnoval také typům dronů, kterými Ukrajina cílí třeba na ruské rafinerie, pozemním dronům a ukrajinskému Chersonu, jenž je častým terčem zase ruských útoků bezpilotními letouny. Podíval se na konec vrtulníků Mi-8 v armádě nebo naopak na novinku v českém letectvu – dva nové stroje tuzemské výroby. A rozebral i největší jaderné cvičení NATO.