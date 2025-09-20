Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Míří tam tisíce lidí, na silnicích v okolí letiště se ze všech stran tvoří kolony. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý dopoledne sdělil, že v koloně lidé čekají i déle než hodinu.
V Mošnově začaly Dny NATO, v okolí se tvoří kolony
Před 09:45 byla nejdelší kolona ve směru od Studénky, byla dlouhá přes šest kilometrů. „Ve směru od Ostravy je kolona dlouhá asi tři a půl až čtyři kilometry, od Příbora je to okolo pěti kilometrů,“ přiblížil Tichý.
Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že centrální parkoviště se otevřelo už v 05:30. „Jsme si vědomi toho, že se dá dnes (v sobotu) očekávat vysoká návštěvnost. Máme k tomu několik faktorů, nejenom tedy vedle hezkého počasí atraktivní program, ale další faktor je taky ten, že byla před asi dvěma týdny na poslední chvíli zrušena velká akce v Polsku, takže máme i očekávaný velký zájem návštěvníků z Polska. Jsme si vědomi toho, že komplikace na dojezdu budou, ale věřím, tak jak jsme to zvládali před covidem, že tomu bude stejně i letos,“ řekl Pavlačík.
Kolonám se podle něj nelze vyhnout na žádné akci podobného charakteru. „Nedá se tomu nikdy předejít, protože je zvýšený provoz a komunikace mají jenom omezenou technickou propustnost. Nás to samozřejmě mrzí, ale je to něco, co k tomu bohužel patří,“ poznamenal.
Centrální parkoviště má kapacitu zhruba pět tisíc aut, další parkoviště v okolí provozují soukromí provozovatelé. „Věřím, že to všechno nějakým způsobem zájem veřejnosti pojme. Individuální doprava není jediným způsobem, jak se k nám dostat. Jezdí k nám speciální vlaky, jezdí sem autobusy, je možné se sem dopravit i na kole. Takže my jsme vždycky říkali, že individuální automobilová doprava není námi doporučovaným způsobem,“ připomněl Pavlačík. Připravené kolárny jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.
Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z šestnácti zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než dvě stě tisíc lidí. Návštěvníci každoročně přijíždějí z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. Loni ale byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním, které zasáhly i Moravskoslezský kraj.
Na ploše letiště je možné vidět desítky letadel a množství další techniky. Na každý den je připraveno kolem osmi hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Mezi nejatraktivnější patří vystoupení leteckých akrobatických skupin, které se letos v Mošnově předvedou tři – britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje.
Lidé uvidí také parašutistický tým RAF Falcons nebo průlet amerického strategického bombardéru B-52H Stratofortress. Česká armáda ukazuje maximum své techniky, včetně vrtulníků Viper a Venom, které si pořídila v posledních letech.